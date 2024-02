Λωρίδα της Γάζας: «Εκτός λειτουργίας» το νοσοκομείο Νάσερ, μάχες γύρω από αυτό

«Εντελώς εκτός λειτουργίας» είναι πλέον το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, το δεύτερο μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας του θύλακα, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

«Υπάρχουν μόνο τέσσερις ομάδες γιατρών και 25 μέλη του προσωπικού που παρέχουν φροντίδα σε ασθενείς» στο νοσοκομείο Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, εξήγησε ο Άσραφ αλ Κίντρα.

«Το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της υγειονομικής περίθαλψης στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Η διακοπή της λειτουργίας του ισοδυναμεί με θανατική ποινή για εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στη Χαν Γιούνις και τη Ράφα», υπογράμμισε ο αλ Κίντρα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νοσοκομείο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω αφενός της έλλειψης καυσίμων και αφετέρου των συγκρούσεων που μαίνονται στη γύρω περιοχή, στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Μέχρι τώρα το Νάσερ ήταν το μεγαλύτερο εν λειτουργία νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή την εβδομάδα το πολιόρκησε ο ισραηλινός στρατός και την Πέμπτη οι ειδικές δυνάμεις έκαναν έφοδο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν δεκάδες μαχητές της Χαμάς αλλά και ότι κατασχέθηκαν πολλά όπλα, σε μάχες που έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας χθες.

Το Ισραήλ έχει επικεντρώσει τις επιχειρήσεις στη Χαν Γιουνίς, όπου- σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF- τα στρατεύματα ενεπλάκησαν σε μάχες με την υποστήριξη αρμάτων μάχης και της αεροπορίας. «Στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας δεκάδες τρομοκράτες εξοντώθηκαν και μεγάλες ποσότητες όπλων κατασχέθηκαν», ανέφερε η ανακοίνωση. Οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους μέσα και γύρω από το νοσοκομείο Νάσερ, ανέφεραν ακόμη οι IDF.

Over the past 24h, IDF soldiers:



🔺Continued to operate at the Nasser Hospital and located additional weapons.



🔺Located large quantities of weapons, explosive devices and RPGs, and conducted targeted operations on terrorist infrastructure in Khan Yunis.



🔺Eliminated approx.…