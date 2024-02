Γάζα: Οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ μπήκαν στο νοσοκομείο Nasser

Οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ εισέβαλαν στο νοσοκομείο Νάσερ της πόλης Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σήμερα, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ επιχειρούν μέσα στο νοσοκομείο Nasser, έπειτα από «αξιόπιστες πληροφορίες» που έλαβε, πως ίσως εκεί βρίσκονται οι σοροί ομήρων που είχε πάρει η Χαμάς στη Γάζα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

«Διεξάγουμε επιχειρήσεις διάσωσης ακριβείας- όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν- εκεί όπου σύμφωνα με πληροφορίες μας μπορεί να κρατούνται σοροί ομήρων», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Νωρίτερα, ο δημοσιογράφος του Al Jazeera Χανί Μαχμούντ μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο στο νοσοκομείο Nasser. Οι IDF είχαν δώσει τελεσίγραφο έως τις 07:00 (τοπική ώρα), προκειμένου να εκκενώσουν το νοσοκομείο όσοι βρίσκονταν σε αυτό, ανέφερε ο ίδιος.

Το πρωί της Πέμπτης υπήρχαν Ισραηλινοί στρατιώτες μέσα στο νοσοκομείο, ενώ την ίδια ώρα έπεφταν σφοδρά πυρά, περιέγραψε ο δημοσιογράφος. Στο στόχαστρο μπήκαν η γυναικολογική και η ορθοπεδική κλινική και το τμήμα επειγόντων περιστατικών, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Al Jazeera.

«Δεκάδες τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υγειονομική εγκατάσταση στη νότια Γάζα. Τώρα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Όλοι οι γιατροί περικυκλώθηκαν και τους έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη», ανέφερε ακόμη μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, έκανε λόγο για μια «περιορισμένη επιχείρηση ακριβείας» στο νοσοκομείο Nasser.

Σε δήλωσή του σημείωσε πως υπήρχαν αξιόπιστες πληροφορίες από πολλές πηγές- μεταξύ άλλων και από ανθρώπους που έχουν απελευθερωθεί- «που δείχνουν ότι η Χαμάς κρατούσε ομήρους στο Nasser και πως ίσως υπάρχουν στο νοσοκομείο σοροί των ομήρων μας».

Παράλληλα, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν επικοινωνήσει με το προσωπικό του νοσοκομείου, αναφέροντας ότι δεν χρειαζόταν να απομακρυνθούν από αυτό οι ασθενείς, οι γιατροί και οι νοσηλευτές. «Καλέσαμε τους άλλους κατοίκους, μέσω μηνυμάτων, να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο στον οποίο τους θέτει η Χαμάς και ανοίξαμε ανθρωπιστικό διάδρομο για αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF.

Τέλος, επεσήμανε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πεδίο «πάνω από το 85% των μεγάλων υγειονομικών εγκαταστάσεων στη Γάζα έχουν χρησιμοποιηθεί από τη Χαμάς για τρομοκρατικές ενέργειες». Το Ισραήλ, από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς, τονίζει ότι ένοπλοι χρησιμοποιούν νοσοκομεία στη Γάζα ως κρησφύγετα.

