Το Lonely Planet διάλεξε τους καλύτερους προορισμούς για το 2023- Και η Χαλκιδική είναι ένας από αυτούς

Το Lonely Planet αποκάλυψε την ετήσια λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς- για το 2023- και ανάμεσά τους είναι ένας στην Ελλάδα: η Χαλκιδική.

Φέτος, η λίστα χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τους καλύτερους προορισμούς για φαγητό, για χαλάρωση, για το ταξίδι, για να μάθεις και για να συνδεθείς.

Η Χαλκιδική είναι ένας από τους έξι προορισμούς για χαλάρωση που επέλεξε το Lonely Planet. Σημειώνει πως αν και «συχνά επισκιάζεται από τα νησιά», προσφέρει «γαλήνιες παραλίες που αποτελούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό για χαλάρωση».

Πέρα από τη Χαλκιδική, στους ιδανικούς προορισμούς για χαλάρωση περιλαμβάνονται: Ιορδανία, Ντομίνικα, Τζαμάικα, Μάλτα και Ράγια Αμπάτ (Ινδονησία).

