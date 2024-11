Λονδίνο: Έκλεισε το Groucho Club, το εμβληματικό στέκι τέχνης, για «σοβαρά εγκλήματα»

Το Groucho Club, το διάσημο στέκι τέχνης για διάσημους στο Σόχο του Λονδίνου, έκλεισε λόγω ισχυρισμών ότι εκεί συνέβησαν «σοβαρά εγκλήματα».

Την Τρίτη, το συμβούλιο του Γουέστμινστερ του Λονδίνου αποφάσισε ότι η άδεια του ιδιωτικού κλαμπ, το οποίο ανήκει στους συνιδρυτές των Hauser και Wirth, Iwan και Manuela Wirth, θα πρέπει να ανασταλεί αμέσως για 28 ημέρες, μετά από αίτημα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. Η αστυνομία είπε ότι είχε υποβάλει αίτηση για την αναστολή «με την αιτιολογία ότι ο χώρος είχε παραβιάσει τους όρους αδειοδότησης και εκεί έχουν διαπραχθεί πρόσφατα, σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Η Έλλη Τζαφάρι, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του συλλόγου είπε ότι πρόκειται για μία υπόθεση την οποία λαμβάνουν «πολύ σοβαρά». «Η άδεια του συλλόγου έχει ανασταλεί κατόπιν συμφωνίας με το Δημοτικό Συμβούλιο του Γουέστμινστερ και λάβαμε την απόφαση να κλείσουμε το κλαμπ εν αναμονή της πλήρους ακρόασης για την υπόθεση, πριν από τα Χριστούγεννα», είπε.

Λιγότερο από δύο χρόνια πριν, το Groucho Club πουλήθηκε σε μια συμφωνία αξίας 40 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια) στους ιδιοκτήτες μεγα-γκαλερί Hauser and Wirth, Iwan και Manuela Wirth, που λειτουργεί γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία τους Artfarm λειτουργεί επίσης χώρους φιλοξενίας όπως το Roth Bar and Grill στο Bruton, το Somerset και το Fife Arms, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Σκωτία.

Νωρίτερα φέτος, η Artfarm ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ανοίξει ένα παράρτημα του Groucho Club κοντά στο Wakefield, στο Yorkshire στη βόρεια Αγγλία. Το κλαμπ και το ξενοδοχείο πρόκειται να στεγαστούν στο αρχοντικό Bretton Hall, ηλικίας 300 ετών, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο πάρκο με το Yorkshire Sculpture Park, με τα εγκαίνια να προγραμματίζονται για το 2026.

Η Artfarm αρνήθηκε να σχολιάσει το κλείσιμο του Soho Groucho Club και τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη λειτουργία του Bretton Hall.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η έντυπη ειδοποίηση εμφανίζεται σε ένα παράθυρο του κλαμπ και αναφέρει: «Η αστυνομία πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις απέτυχαν να υποστηρίξουν τον στόχο αδειοδότησης για την πρόληψη εγκλήματος και αταξίας». Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι, μόλις πριν από λίγους μήνες, ο Ewan Venters, Διευθύνων Σύμβουλος της Artfarm και πρώην επικεφαλής της Fortnum and Mason, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την εταιρεία.

Η φύση του ποινικού αδικήματος που οδήγησε στο κλείσιμο του συλλόγου παραμένει άγνωστη, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Έχουμε ακούσει κάποιες φήμες για το τι συνέβαινε εκεί», ισχυρίστηκαν οι συντάκτες του ενημερωτικού δελτίου Substack Off The Fence, ένα παρακλάδι του τριμηνιαίου περιοδικού lifestyle The Fence με έδρα το Σόχο. «Με βάση αυτά που μας είπαν, θα εκπλαγούμε πολύ αν το Groucho ανοίξει ξανά».

Το Groucho Club ιδρύθηκε το 1985 από μια ομάδα εκδοτών και ατζέντηδων, και πήρε το όνομά του από τον Groucho Marx, ο οποίος είχε πει ότι δεν θα ήθελε να ανήκει σε κανένα κλαμπ που θα τον είχε ως μέλος. Το έχουν επισκεφθεί σπουδαίοι καλλιτέχνες, μουσικοί και διασημότητες, μεταξύ των οποίων ο Χάρι Στάιλς, η Κάρα Ντελεβίν, ο Φράνσις Μπέικον και ο Ντάμιεν Χιρστ. Διαδραμάτισε επίσης υποστηρικτικό ρόλο στην ιστορία της σύγχρονης βρετανικής τέχνης ως κοινωνικός κόμβος για δημιουργικούς κατά την εποχή του YBA (Young British Artists) στη δεκαετία του 1990.

Με τα χρόνια, το κλαμπ έχει συγκεντρώσει μια εκτενή συλλογή έργων τέχνης υπό την επιμέλεια του Nicky Carter, ο οποίος είναι επίσης μέλος του ντουέτου καλλιτεχνών Rob και Nick Carter. Περίπου 150 έργα περιλαμβάνονται στις συλλογές του, από καλλιτέχνες όπως οι Gavin Turk, Martin Creed, Gordon Cheung και Tracy Emin, μεταξύ πολλών άλλων. Οι καλλιτέχνες των οποίων τα έργα αποκτώνται για τη λέσχη λαμβάνουν ισόβια ιδιότητα μέλους σε αντάλλαγμα για τη δουλειά τους.

Με πληροφορίες από Artnet