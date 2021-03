Εξηγήσεις καλείται να δώσει η αστυνομία του Λονδίνου για τη βίαιη επέμβασή της στη χθεσινή ολονυκτία στη μνήμη της Σάρα Έβεραρντ, που έπεσε θύμα απαγωγής και δολοφονίας, έγκλημα για το οποίο κατηγορείται ένας αστυνομικός.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει πυροδοτήσει οργή για τον τρόπο που αντιμετώπισε τους εκατοντάδες διαδηλωτές στην ολονύχτια συγκέντρωση, περνώντας χειροπέδες, σπρώχνοντας γυναίκες διαδηλώτριες από το σημείο και προχωρώντας τελικά σε τέσσερις συλλήψεις.

Νωρίς το Σάββατο ένα αυτοσχέδιο μνημείο από λουλούδια και κεριά στήθηκε γύρω στο Κλάπαμ Κόμμον στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο σημείο που η Έβεραρντ εθεάθη τελευταία φορά ζωντανή.

Αργά χθες βράδυ περίπου χίλιοι άνθρωποι - κυρίως γυναίκες - συγκεντρώθηκαν στο σημείο στην μνήμη της Έβεραρντ και για να διαμαρτυρηθούν για την έλλειψη ασφάλειας που νιώθουν όταν είναι έξω μόνες τους. Κάποιες φώναζαν «ντροπή σας» στους αστυνομικούς που ήταν παρόντες.

Το κίνημα «Ανακτήστε αυτούς τους δρόμους» ήθελε να οργανώσει μια αγρυπνία, αλλά η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να συγκεντρωθούν λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας, προειδοποιώντας για επιβολή προστίμων.

Καθώς εντάσεις άρχισαν να κλιμακώνονται το βράδυ, αστυνομικοί εμφανίστηκαν σε βίντεο να σέρνουν για να απομακρύνουν πολλές γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί στο Κλάπαμ Κόμμον.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν έκανε λόγο για «απαράδεκτες» εικόνες ότι η αντίδραση των αστυνομικών «ήταν σε κάποιες περιπτώσεις ούτε κατάλληλη, ούτε ανάλογη» και πρόσθεσε ότι ζήτησε επείγουσες εξηγήσεις από την Κρεσίντα Ντικ, επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης του Λονδίνου.

