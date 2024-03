Λιβύη: Βρέθηκαν πτώματα 65 μεταναστών σε ομαδικό τάφο

Τουλάχιστον 65 πτώματα μεταναστών ανακαλύφθηκαν σε ομαδικό τάφο στη νοτιοδυτική Λιβύη, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Παρασκευή.

Ο ΔΟΜ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι συνθήκες θανάτου και οι εθνικότητες των μεταναστών είναι άγνωστες «αλλά πιστεύεται ότι πέθαναν στη διαδικασία λαθρεμπορίας μέσω της ερήμου».

❗️At least 65 migrants’ bodies have been found in a mass grave in Southwest Libya.



We are deeply saddened by the loss of lives and call for increased action to safeguard and protect migrants, regardless of their status.



