Λιβύη: Βρέθηκαν τα πτώματα 28 μεταναστών σε ομαδικό τάφο στην έρημο

Τουλάχιστον 28 πτώματα μεταναστών, ανασύρθηκαν μέσα από ομαδικό τάφο στην έρημο της νοτιοανατολικής Λιβύης.

Οι αρχές ασφαλείας της Λιβύης ανακοίνωσαν πως τα πτώματα βρέθηκαν βόρεια της πόλης Κούφρα, που απέχει περίπου 1.712 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Τρίπολη.

«Μέλη μιας συμμορίας αιχμαλώτισαν παράτυπους μετανάστες, τους βασάνισαν και τους υπέβαλαν σε σκληρή, ταπεινωτική και απάνθρωπη μεταχείριση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός εισαγγελέας, σημειώνοντας πως έχουν ξεκινήσει ήδη οι ιατροδικαστικές έρευνες για να βρεθούν τα αιτία του θανάτου τους.

🚨BREAKING🚨:Libyan authorities uncovered nearly 50 bodies in two mass graves this week, linked to migrants trying to reach #Europe amid chaos. The first grave, found in #Kufra , contained 19 bodies. Authorities are conducting autopsies. #PWRNews #Libya #Migrants #MassGrave … pic.twitter.com/ISOMFFHErS

Wahat Security Directorate: 19 bodies linked to smuggling and irregular migration activities recovered from a mass grave at a farm in the Jikharra area. #Libya #ليبيا pic.twitter.com/tZmja7yM1G

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις μετά από μαρτυρίες επιζώντων και έχουν συλλάβει τρεις υπόπτους, έναν Λίβυο υπήκοο και δύο αλλοδαπούς. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως λίγες ημέρες πριν, εντοπίστηκαν και άλλα πτώματα μεταναστών σε άλλες περιοχές της χώρας.

Την Πέμπτη η διεύθυνση ασφαλείας της Αλουάχατ και η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 29 πτώματα μεταναστών ανακτήθηκαν σε δυο τοποθεσίες στη νοτιοανατολική και στη δυτική Λιβύη. Η Αλουάχατ ανέφερε ότι βρέθηκαν 19 πτώματα σε ομαδικούς τάφους μέσα σε αγρόκτημα στην περιοχή Τζιχάρα, κάπου 440 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης.

Mass graves discovered in 🇱🇾



19 bodies of migrants were recovered from a mass grave inside a farm in the desert oasis town of Jikharra in southeast Libya. According to reports, the farm was used by human smugglers as a hideout for transporting migrants to the coastal cities pic.twitter.com/V1DrKrMUvs