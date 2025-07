Λίβανος:12 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά του Λιβάνου, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη της περιφέρειας Μπααλμπέκ-Χερμέλ, Μπασίρ Χοντρ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επτά από τα θύματα ήταν Σύροι υπήκοοι, μεταξύ αυτών μία πενταμελής οικογένεια, ενώ άλλοι τρεις ήταν Λιβανέζοι πολίτες. Οι επιδρομές έπληξαν την περιοχή Ουάντι Φάαρα και δύο ακόμη θάνατοι αναφέρθηκαν στην περιοχή Σμουστάρ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος των επιδρομών ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών κέντρων της επίλεκτης μονάδας Radwan Force.

Πρόκειται για τις πιο φονικές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία είχε βάλει τέλος σε έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δύο μηνών εντατικών μαχών. Οι συγκρούσεις εκείνης της περιόδου είχαν προκαλέσει σοβαρή φθορά στις δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Update: Israeli strikes on Lebanon’s Beqaa Valley killed 12 people, the region’s governor Bachir Khodr tells Reuters, in the deadliest air strikes since last year’s truce ended months of fighting between terror group Hezbollah and Israel. A security source tells Reuters that… pic.twitter.com/U4wgRbzsiB

Η Χεζμπολάχ δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις επιδρομές μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο τηλεοπτικός σταθμός της, Al-Manar, ανέφερε ότι οι ισραηλινές ενέργειες παραβιάζουν τόσο τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, όσο και την κυριαρχία του Λιβάνου.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντισυνταγματάρχης Αβιχάι Αντράε, δήλωσε μέσω X ότι οι επιθέσεις της Τρίτης είχαν στόχο πολλαπλές υποδομές της Χεζμπολάχ. «Πλήξαμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Radwan Force, όπου εντοπίστηκαν μαχητές και αποθήκες με εξοπλισμό που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ», δήλωσε.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση στα αγγλικά, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι είχε σκοτώσει τους διοικητές της μονάδας Radwan το Σεπτέμβριο του 2024, στο πλαίσιο μεγάλης αεροπορικής επιχείρησης και χερσαίας εισβολής στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ισραήλ, η μονάδα προσπαθεί από τότε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της.

Οι ισραηλινές αρχές ισχυρίζονται ότι η στρατιωτική παρουσία της Χεζμπολάχ και η αποθήκευση οπλισμού στην κοιλάδα Μπεκάα αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση» των συμφωνιών με τον Λίβανο και «μελλοντική απειλή για το κράτος του Ισραήλ».

⭕️NOW: The IDF is striking Hezbollah’s “Radwan Force” terror targets in the Beqaa region of Lebanon.



IAF fighter jets, guided by the Intelligence Directorate and Northern Command, are targeting military compounds used to train Hezbollah terrorists for attacks against Israeli… pic.twitter.com/phn8hC8vHx