Λίβανος: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό - Εντείνονται οι ανησυχίες για την εκεχειρία

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού την Κυριακή 27 Απριλίου, πλήττοντας κτήριο το οποίο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για την αποθήκευση «κατευθυνόμενων πυραύλων ακριβείας».

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε παρά την εκεχειρία που ισχύει από τον Νοέμβριο, έπειτα από την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης στρατιωτικής οργάνωσης.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι στόχευσε εγκατάσταση που συνιστούσε «άμεση απειλή» για την ασφάλεια των πολιτών του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, δυνάμεις οι οποίες μεσολάβησαν για την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας, να παρέμβουν άμεσα ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις.

Israel just bombed a residential neighborhood in Beirut, violated Security Council resolution SCR 1701, the ceasefire agreement, and international law with absolutely no consequences. This is another war crime and the International Criminal Court remains silent. pic.twitter.com/gPlssIB6zE

Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, γνωστά ως Ντάχιε, εδώ και σχεδόν έναν μήνα, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή.

Παρότι η εκεχειρία υποτίθεται ότι θα έθετε τέλος στις συγκρούσεις, το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά να πλήττει στόχους που συνδέονται, όπως υποστηρίζει, με τη Χεζμπολάχ. Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Χεζμπολάχ τηρεί σε μεγάλο βαθμό τη συμφωνία, κατηγορώντας παράλληλα το Ισραήλ για πολλαπλές παραβιάσεις.

Ζωντανές εικόνες που μετέδωσε το Reuters έδειχναν πυκνό καπνό να υψώνεται από το κτήριο στην περιοχή Χάνταθ, περίπου μία ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με τη λιβανέζικη Πολιτική Προστασία, δεν υπήρξαν θύματα, ενώ η φωτιά που ξέσπασε σβήστηκε άμεσα.

Σε δήλωσή του στο Χ, ο πρόεδρος του Λιβάνου χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και τόνισε πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις του».

Lebanese President Joseph Aoun has condemned the Israeli attack on Beirut and called on the US and France to “assume their responsibility” as the sponsors of the ceasefire agreement and tell Israel to end its violations of the deal.



