Λίβανος: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την κατάπαυση του πυρός

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους στον Λίβανο εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, πήραν χθες Τετάρτη τον δρόμο της επιστροφής.

Πολλοί βρήκαν τις πόλεις και τα χωριά τους να έχουν υποστεί πελώριες καταστροφές, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ανακωχή έβαλε τέλος στη σύγκρουση που άρχισε πριν από 13 και πλέον μήνες ανάμεσα στο λιβανικό σιιτικό κίνημα και τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο τον Σεπτέμβριο. Κάπου 900.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στον Λίβανο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όπως και περίπου 60.000 πολίτες στο βόρειο Ισραήλ.

Ήδη προτού ξημερώσει, εκτοπισμένοι από τον νότιο Λίβανο, από το νότιο τμήμα της Βηρυτού κι από την κοιλάδα Μπεκάα, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, προπύργια της Χεζμπολάχ, άρχισαν να επιστρέφουν κατά χιλιάδες, με αυτοκίνητα και μικρά λεωφορεία παραφορτωμένα ανθρώπους και οικοσκευές.

Under the cease-fire agreement, Israel will withdraw its forces from Lebanon over the next 60 days, while Hezbollah will retreat from southern Lebanon, where the Lebanese military and UN peacekeepers are expected to operate. https://t.co/VpRptTZFPB pic.twitter.com/iASQU7Yp5C

Στα ερείπια της νότιας Βηρυτού, οπαδοί της Χεζμπολάχ ανέμιζαν τη σημαία της και κράταγαν πορτρέτα του εμβληματικού πρώην ηγέτη της Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου σε πολυαίμακτο ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό. «Αυτή η ηρωική συνοικία» τελικά «νίκησε, είμαστε περήφανοι», έλεγε ο Νιζάμ Χαμάντε, μηχανικός.

Το σιιτικό κίνημα, η ηγεσία του οποίου αποδεκατίστηκε στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανακήρυξε μολαταύτα τη «νίκη» του, διαβεβαιώνοντας πως οι μαχητές του «θα παραμείνουν απόλυτα έτοιμοι να αντιμετωπίσουν (...) τις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού».

Επιστρέφοντας στη Ναμπάτια, στον νότιο Λίβανο, ο Αλί Μαζραάνι δήλωσε πως αισθάνθηκε «σοκ» όταν είδε «την πελώρια καταστροφή» της πόλης του, που του φάνηκε σαν «ξένη». «Παρά το εύρος των καταστροφών και τη θλίψη μας, είμαστε ευτυχείς που επιστρέψαμε», είπε η Ουμ Μοχάμεντ Μπζάι, 44χρονη χήρα που βρήκε το σπίτι της συντρίμμια στο χωριό Ζέμπκιν. «Αισθανόμαστε σαν να ξαναγεννηθήκαμε».

Την 8η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολάχ, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, άνοιγε μέτωπο με το Ισραήλ, προκειμένου να υποστηρίξει τη Χαμάς, την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών κι αφού θεώρησε πως αποδυνάμωσε τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ μετέφερε το κέντρο βάρους του πολέμου στην επικράτεια του Λιβάνου, εξαπολύοντας εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον προπυργίων της Χεζμπολάχ από την 23η Σεπτεμβρίου και προχωρώντας σε χερσαία επίθεση στον νότιο Λίβανο επτά ημέρες αργότερα.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας που κλείστηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν προθεσμία 60 ημερών για να αποσυρθούν προοδευτικά από τον νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ υποχρεούται να αναδιπλωθεί βόρεια του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα από τα σύνορα, και να διαλύσει στρατιωτικές υποδομές της στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες πως άρχισε, «σε συντονισμό» με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, να ενισχύει την παρουσία του στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την άλλη προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην πλησιάσουν θέσεις τους. «Ελέγχουμε θέσεις στον νότιο Λίβανο, αεροσκάφη μας συνεχίζουν να πετούν στον λιβανικό ουρανό (...) Σήμερα, συλλάβαμε υπόπτους και σκοτώσαμε τρομοκράτες», είπε ο εκπρόσωπός τους Ντανιέλ Χαγκάρι, προσθέτοντας πως τις τελευταίες ώρες προτού τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός επλήγησαν «180 στόχοι».

The ceasefire between Israel and Lebanon is finally stopping airstrikes that claimed lives and livelihood. Now there is hope for an end to immense pain and suffering. We remain on the ground with life-saving shelter, supplies and services as displaced people rebuild their lives. pic.twitter.com/DihIZCWUcf