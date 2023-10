Λευκός Οίκος: Επικίνδυνες και τρελές οι δηλώσεις Τραμπ για τη Χεζμπολάχ

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, στις οποίες επαίνεσε την «εξυπνάδα» της Χεζμπολάχ, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση Ισραήλ και Λευκού Οίκου.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του αναφορικά με τον πόλεμο Ισραήλ- Χαμάς, χαρακτήρισε τη Χεζμπολάχ ως «πολύ έξυπνη» ενώ παράλληλα κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ήταν «απροετοίμαστος» για την επίθεση της Χαμάς.

Το Ισραήλ και ο Λευκός Οίκος καταδίκασαν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ισραηλινός υπουργός Επικοινωνιών, Σλόμο Κάρχι, ανέφερε σήμερα ότι αυτά τα σχόλια δείχνουν ότι δεν είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μπορεί να βασιστεί κανείς.

«Είναι ντροπή που ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, διασπείρει προπαγάνδα και πράγματα που πληγώνουν το ηθικό των μαχητών του Ισραήλ και των πολιτών του», τόνισε ο Σλόμο Κάρχι μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Channel 13.

Την ίδια ώρα και η Ουάσινγκτον καταδίκασε τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ, με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Άντριου Μπέιτς, να τα χαρακτηρίζει ως «επικίνδυνα και τρελά». «Δεν κατανοούμε καθόλου γιατί οποιοσδήποτε Αμερικανός θα επαινούσε μια τρομοκρατική οργάνωση, υποστηριζόμενη από το Ιράν, αποκαλώντας την έξυπνη», σημείωσε ο Άντριου Μπέιτς.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όμως, προκάλεσαν αντιδράσεις και μέσα στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, με τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, να γράφει στο Twitter: «Είναι παράλογο οποιοσδήποτε και πολύ περισσότερο κάποιος που διεκδικεί την προεδρία να επιλέγει αυτήν τη στιγμή για να επιτεθεί στον φίλο και σύμμαχό μας, το Ισραήλ και να επαινέσει τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ ως πολύ έξυπνους».

Terrorists have murdered at least 1,200 Israelis and 22 Americans and are holding more hostage, so it is absurd that anyone, much less someone running for President, would choose now to attack our friend and ally, Israel, much less praise Hezbollah terrorists as “very smart.”



