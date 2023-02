«Λεμονόπιτας»: Σκύλος που βασάνιζε καρτέλ ναρκωτικών έγινε φιναλίστ σε διαγωνισμό για κατοικίδια

Άλλοτε θύμα βάρβαρου βασανισμού από μέλη καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό, ο σκύλος με το όνομα «Λεμονόπιτας», ένα αξιαγάπητο Γκόλντεν Ριτρίβερ, βρέθηκε φιναλίστ σε διαγωνισμό στις ΗΠΑ για το πιο αξιαγάπητο κατοικίδιο.

Ο 12χρονος σήμερα σκύλος, που ονομάστηκε Pay de Limón («Λεμονόπιτας»), διασώθηκε από κάδο σκουπιδιών όπου τον είχαν πετάξει, κουτάβι ακόμα, με τα μπροστινά του πόδια κομμένα. Τώρα τρέχει ασυγκράτητος χάρη στα προσθετικά μπροστινά του μέλη. Το σκυλί βρήκε την αγάπη που είχε ανάγκη στο καταφύγιο Milagros Caninos, νότια της μεξικανικής πρωτεύουσας, όπου 12 χρόνια αργότερα ζει και βασιλεύει.

«Επέζησε, ξεπέρασε την σκληρότητα των ανθρώπων, των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος», είπε η Πατρίσια Ρουίς, η ιδρύτρια του Milagros Caninos. «Δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Οι άνθρωποι κρατάνε κακία, όχι οι σκύλοι».

