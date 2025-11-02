Κρήτη: Διασώθηκαν 56 μετανάστες από πνευστή λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 56 μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Οι διασωθέντες επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) με σημαία Μαδέιρα. Στην επιχείρηση συμμετείχε και πλωτό του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσε στην περιοχή για συνδρομή.

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.