ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κρήτη: Διασώθηκαν 56 μετανάστες από πνευστή λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Στην επιχείρηση συμμετείχε σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) και ένα πλωτό του Λιμενικού Σώματος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κρήτη: Διασώθηκαν 56 μετανάστες από πνευστή λέμβο ανοιχτά των Καλών Λιμένων Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 56 μεταναστών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Οι διασωθέντες επέβαιναν σε πνευστή λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από σκάφος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) με σημαία Μαδέιρα. Στην επιχείρηση συμμετείχε και πλωτό του Λιμενικού Σώματος, που έσπευσε στην περιοχή για συνδρομή.

Όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και υγειονομικού ελέγχου.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ληστεία στο Λούβρο: Έγινε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες, λέει η εισαγγελέας

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Έγινε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες» λέει η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας του Παρισιού εκτιμά πως η συγκεκριμένη ληστεία δεν συνδέεται με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος και δηλώνει αισιόδοξη ότι τα κοσμήματα μπορούν να ανακτηθούν άθικτα
LIFO NEWSROOM
JK ROWLING GLAMOUR

Διεθνή / JK Rowling: Το εξώφυλλο με τις τρανς γυναίκες που την εξόργισε και η απάντηση του περιοδικού

Στο εξώφυλλο ποζάρει μια ομάδα τρανς γυναικών φορώντας μπλουζάκια «Protect the Dolls» που δημιουργήθηκαν από τον σχεδιαστή Connor Ives για να συγκεντρώσουν χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Trans Lifeline
LIFO NEWSROOM
«Από την ειρηνική Ευρώπη, στην Ευρώπη των όπλων»

LiFO politics / «Από την ειρηνική Ευρώπη, στην Ευρώπη των όπλων»

Ποιες πολιτικές, ποιοι σχεδιασμοί και ποια πρόσωπα βρίσκονται πίσω από την έκρηξη των αμυντικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιοι είναι οι μεγάλοι λομπίστες της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας και πώς επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική; Η Βασιλική Σιούτη συζητά για τα θέματα αυτά με τον Φέρρυ Μπατζόγλου, δημοσιογράφο-ανταποκριτή γερμανικών ΜΜΕ στην Αθήνα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
 
 