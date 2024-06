Κριστόφ Ντελουάρ: Πέθανε ο γενικός διευθυντής των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα

Ο Κριστόφ Ντελουάρ, γενικός διευθυντής της οργάνωσης Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ/RSF), πέθανε σήμερα σε ηλικία 53 ετών, ανακοίνωσε η οργάνωση που υπερασπίζεται την ελευθερία του Τύπου σε όλο τον κόσμο.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος πέθανε από τις «επιπλοκές ενός καλπάζοντα καρκίνου», δήλωσε η RSF σε δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ντελουάρ ασκούσε τα καθήκοντά του από το 2012 και «μεταμόρφωσε την ένωση αυτή σε παγκόσμιο πρωταθλητή για την υπεράσπιση της δημοσιογραφίας, επί δώδεκα χρόνια», χαιρετίζει η RSF.

