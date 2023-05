Κρατούμενος στο Γκουαντάναμο αποκαλύπτει τα βασανιστήρια μέσα από 40 σκίτσα

Ο Αμπού Ζουμπάιντα, κρατούμενος στο Γκουαντάναμο, δημιούργησε μια σειρά από 40 σκίτσα που καταγράφουν το χρονικό των βασανιστηρίων που υπέστη σε διάφορες σκοτεινές τοποθεσίες της CIA μεταξύ 2002 και 2006.

Τα σκίτσα, τα οποία ο Αμπού Ζουμπάιντα έχει σχολιάσει με δικά του λόγια, σχεδιάστηκαν από μνήμης στο κελί του στο Γκουαντάναμο και στάλθηκαν σε έναν από τους δικηγόρους του, τον καθηγητή Μαρκ Ντεμπό.

Τα σκίτσα απεικονίζουν φρικιαστικές πράξεις βίας, σεξουαλική και θρησκευτική ταπείνωση και παρατεταμένη ψυχολογική τρομοκρατία που διαπράττονται εναντίον του ίδιου και άλλων κρατουμένων.

Ο Αμπού Ζουμπάιντα, κρατούμενος στο Γκουαντάναμο, που χρησιμοποιήθηκε ως ανθρώπινο πειραματόζωο στο πρόγραμμα βασανιστηρίων της CIA μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, συνέταξε την πιο ολοκληρωμένη και λεπτομερή έκθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας για τις βάναυσες τεχνικές στις οποίες υποβλήθηκε, σύμφωνα με τον Guardian.

Ελλείψει πλήρους επίσημου απολογισμού του προγράμματος βασανιστηρίων, το οποίο η CIA και το FBI εργάζονται εδώ και χρόνια για να κρατήσουν μυστικό, οι εικόνες δίνουν μια μοναδική και καυστική εικόνα μιας φρικιαστικής περιόδου της ιστορίας των ΗΠΑ.

Μαζί με τους φοιτητές του στο Κέντρο Πολιτικής και Έρευνας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Seton Hall, ο καθηγητής συγκέντρωσε τα σκίτσα και τα γραπτά σχόλια του Αμπού Ζουμπάιντα, συντάσσοντας μια έκθεση.

Ο Guardian δημοσιεύει για πρώτη φορά αυτή την έκθεση που τιτλοφορείται «American Torturers: FBI and CIA Abuses at Dark Sites and Guantánamo», μαζί με μια σειρά από σκίτσα που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Ο Αμπού Ζουμπάιντα είναι το πρότυπο για το πρόγραμμα βασανιστηρίων της Αμερικής», είπε ο Μαρκ Ντεμπό. «Ήταν το πρώτο άτομο που βασανίστηκε, υπό την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης με βάση στοιχεία που η CIA γνώριζε ότι ήταν ψευδή», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Αμπού Ζουμπάιντα είναι γνωστός ως ο «αιώνιος αιχμάλωτος», επειδή δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιου έγκλημα, ούτε του έχει προσφερθεί καμία προοπτική να αφεθεί ελεύθερος. Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΗΕ ζήτησε να αποφυλακιστεί αμέσως, τονίζοντας ότι η συνεχιζόμενη κράτησή του ενδεχομένως να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Τα σκίτσα του Αμπού Ζουμπάιντα δίνουν μια μοναδική οπτική καταγραφή της χρήσης βασανιστηρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στον απόηχο της 11ης Σεπτεμβρίου. Βιντεοκασέτες των βασανιστηρίων του Ζουμπάιντα κινηματογραφήθηκαν από τη CIA, αλλά στη συνέχεια οι βιντεοκασέτες αυτές καταστράφηκαν κατά παράβαση δικαστικής απόφασης, ενώ μια έκθεση βασανιστηρίων 6.700 σελίδων από την Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας παραμένει απόρρητη σχεδόν μια δεκαετία μετά την ολοκλήρωσή της. Αν και η πλήρης έκθεση της Γερουσίας δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, το συμπέρασμά της είναι γνωστό: η κακοποίηση του Αμπού Ζουμπάιντα και άλλων κρατουμένων δεν κατάφερε να αποσπάσει νέα στοιχεία. Με άλλα λόγια, τα βασανιστήρια δεν έχουν αποτέλεσμα.

Ο Αμπού Ζουμπάιντα, 52 ετών σήμερα, συνελήφθη στο Πακιστάν τον Μάρτιο του 2002 και παραδόθηκε σε πολλές μυστικές τοποθεσίες της CIA στην Πολωνία, τη Λιθουανία και αλλού. Ήταν το πρώτο θύμα αυτού που επρόκειτο να γίνει η ευρεία χρήση βασανιστηρίων από τις ΗΠΑ εναντίον υπόπτων για τρομοκρατία. Ο Ζουμπάιντα μεταφέρθηκε στο Γκουαντάναμο το 2006, και έκτοτε κρατείται εκεί.

Οι ΗΠΑ αρχικά ισχυρίστηκαν ότι αυτός ήταν κορυφαίο στέλεχος της Αλ Κάιντα, αλλά αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι δεν ήταν καν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης. «Όλοι συμφωνούν ότι βασάνισαν τον λάθος τύπο. Το έκαναν ούτως ή άλλως για να μπορέσουν να πάρουν άδεια να βασανίσουν άλλους ανθρώπους», είπε ο Ντεμπό στον Guardian.

Τα σκίτσα του Αμπού Ζουμπάιντα, αναφέρει ο Guardian, αποδίδουν με τόση ακρίβεια τα βασανιστήρια που υπέστη, κάτι που οδήγησε την ομάδα του Seton Hall να αλλοιώσει τα πρόσωπα των πρακτόρων της CIA και του FBI για να προστατεύσει την ταυτότητά τους. Αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραβίασε διεθνείς νόμους, ακόμη και τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτό που κατ' ευφημισμό αποκάλεσε «ενισχυμένες τεχνικές ανάκρισης».

Μεταξύ των εικόνων που δημοσιεύει για πρώτη φορά ο Guardian είναι μια που δείχνει μασκοφόρους πράκτορες να απειλούν σωματικά τον Ζουμπάιντα με πρωκτικό βιασμό. Ο κρατούμενος ανασυνθέτει επίσης μια άλλη μέθοδο βασανιστηρίων που χρησιμοποίησε η CIA, γνωστή ως «Walling», κατά την οποία ο λαιμός ενός ατόμου δένεται από ένα κολάρο και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να χτυπήσει το άτομο στον τοίχο. Σε ένα άλλο σκίτσο, ο Ζουμπάιντα είναι αλυσοδεμένος γυμνός μπροστά σε μια γυναίκα ανακρίτρια. Ένα άλλο σκίτσο δείχνει φρουρούς να τον απειλούν να βεβηλώσουν το Κοράνι.

Ο Αμπού Ζουμπάιντα υποβλήθηκε σε εικονικό πνιγμό 83 φορές. Ο κρατούμενος καταγράφει διάφορες παραλλαγές της τεχνικής, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία τον τοποθετούσαν σε ένα κουτί σε μέγεθος φέρετρου το οποίο στη συνέχεια γέμισε με νερό μέχρι τη μύτη του.

