Κούβα: Η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα γιορτάζει με conga τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών

Τη νομιμοποίηση του γάμου μεταξύ ομοφυλοφίλων γιόρτασαν στην Αβάνα περίπου 200 Κουβανοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία το Σάββατο χορεύοντας στον διάσημο ρυθμό της conga.

Διαμαρτυρόμενοι για την ομοφοβία και την τρανσφοβία, γιόρτασαν φωνάζοντας το σύνθημα «σοσιαλισμός ναι, ομοφοβία όχι». Παράλληλα, οι διαδηλωτές χόρεψαν και χτύπησαν ρυθμικά τα τύμπανα, καθώς επευφημούσαν τον «Οικογενειακό κώδικα», που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο εν λόγω κώδικας επιτρέπει τις παρένθετες εγκυμοσύνες, εφόσον δεν περιλαμβάνουν χρηματική συναλλαγή και αναγνωρίζει νομικά τις υιοθεσίες από ομόφυλα ζευγάρια.

'Socialismo si! Transfobia, homofobia no! El amor es ley!' Today, #LGBTQIA solidarity delegation from the U.S. joins #Havana 's beautiful Conga Against Homophobia and Transphobia. #UnblockCuba #TransRightsAreHumanRights pic.twitter.com/3WXZqmVa6O

Επίσης, ορίζει τον γάμο ως την ένωση μεταξύ δύο ανθρώπων, παρά ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ενώ ενισχύει τα δικαιώματα των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία.

«Ήταν ένα χρέος που οφείλει η επαναστατική διαδικασία» προς την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα της Κούβας, δήλωσε στο AFP η Άνα Κλάρα Λέων, μια φοιτήτρια που παρέλασε με μια σημαία ουράνιου τόξου δεμένη στη μέση της.

Ο Γιόιλαν Μπάλον, συντονιστής του δικτύου «Transcuba» που προωθεί τα δικαιώματα των τρανς, είπε πως «Ήταν κάτι που περίμεναν όλοι οι ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι ήθελαν να ολοκληρώσουν τη σχέση με το ταίρι τους».

Η Νταϊάνα Πένα, υπεύθυνη για την ενημέρωση των νέων, δήλωσε ότι το pride parade στον ρυθμό της conga ταίριαζε στο πνεύμα της Κούβας.

«Είναι η conga της υπερηφάνειας. Εμείς οι Κουβανοί είμαστε πολύ υπέρ του πάρτι, της conga, της διασκέδασης και μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκφράσουμε τη διαφορετικότητά μας».

Επικεφαλής της πορείας ήταν η Μαριέλα Κάστρο, κόρη ενός από τους επαναστάτες ηγέτες της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο και υποστηρίκτρια του «Οικογενειακού Κώδικα», μαζί με τη Λις Κουέστα, σύζυγο του προέδρου Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ.

Gay Pride rallies are held annually in Havana, with participants celebrating LGBTQ rights and culture. Cuba's annual Gay Pride rally, known as the Conga Against Homophobia and Transphobia, has been held in Havana since 2007, and has grown in size and support each year. pic.twitter.com/FqLACO3oih