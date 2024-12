«Κόστισε 1 δισ. ευρώ και είναι καταφύγιο σκύλων»: Η Ιταλία σε δύσκολη θέση για τα μεταναστευτικά κέντρα στην Αλβανία

Η μεταναστευτική συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας, που παρουσιάστηκε ως πρωτοποριακή λύση για τη διαχείριση των μεταναστών, προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Αν και το σχέδιο προέβλεπε τη διαχείριση αιτημάτων ασύλου 3.000 μεταναστών μηνιαίως στην Αλβανία, η πραγματικότητα αποδεικνύεται διαφορετική, με άδειες δομές, καταγγελίες για σπατάλη δημοσίων πόρων και έντονη πολιτική κριτική.

Δημοσιογράφοι της αλβανικής τηλεόρασης Piranjat, υποδυόμενοι τους τουρίστες, κατέγραψαν Ιταλούς αστυνομικούς να διαμένουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο στη Σενγκίν, την πόλη όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του κέντρου μεταναστών. «Ήρθαμε για δουλειά, είμαστε υπεύθυνοι ασφαλείας για το κέντρο μεταναστών... αλλά δεν υπάρχουν μετανάστες. Μας πληρώνουν να ζούμε σαν τουρίστες: πρωινό, δείπνο και σάουνα, όλα πληρωμένα από την ιταλική κυβέρνηση», δήλωσαν οι αστυνομικοί.

