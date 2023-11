Κορυφαίο app της μόδας κήρυξε πόλεμο σε περισσότερες από 30 εταιρείες fast-fashion

Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Vestiaire Collective, μια εταιρεία μεταπώλησης πολυτελών ειδών μόδας, ανακοίνωσε ότι θα «πατάξει» τις εταιρείες fast fashion.

Τώρα, η Vestiaire πρόσθεσε 30 νέες εταιρείες στη λίστα της εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το τι καθορίζει τη fast fashion. Μεταξύ αυτών οι εταιρείες Zara, Uniqlo, Abercrombie & Fitch, Gap and Urban Outfitters.

Η λίστα συνεχίζει με τις εταιρείες Mango, American Apparel, Benetton, Bershka, Calzedonia, Desigual, Intimissimi, Hollister, Disney, Jennyfer, Monki, Old Navy, Only, OVS, Oysho, Piazza Italia, Pull & Bear, Reserved, Stradivarius, Tally Weijl κ.λπ.

Ο «πόλεμος» της Vestiaire στις εταιρείες fast fashion

Η αρχική απόφαση να ξεκινήσει η απαγόρευση των προϊόντων που διαθέτουν οι εταιρείες fast fashion ήρθε όταν μια ομάδα της εταιρείας «πήγε σε ένα εξερευνητικό ταξίδι στο Kantamanto της Γκάνας, τη μεγαλύτερη οικονομία επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στον κόσμο». Αυτό που ανακάλυψαν όσον αφορά τον όγκο και τον αντίκτυπο των απορριμμάτων της γρήγορης μόδας οδήγησε σε μια άμεση απόφαση να αρχίσουν να εφαρμόζουν την απαγόρευση.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Vestiaire Collective ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να απαγορεύσει τη μεταπώληση προϊόντων από εταιρείες fast fashion στην παγκόσμια πλατφόρμα της. Το πρώτο βήμα ήταν να αφαιρέσει προϊόντα από εταιρείες όπως οι Boohoo, Pretty Little Thing, Asos και Shein. Μάλιστα, η κίνηση έγινε εκείνη τη χρονική στιγμή τον Νοέμβριο του 2022 προκειμένου να συμπέσει με την περίοδο εκπτώσεων της Black Friday. Η όλη ενέργεια δε, είναι μέρος του κινήματός «Better Friday».

Συνεχίζοντας την αποστολή της και φέτος, ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο, λίγο δηλαδή πριν τις ετήσιες εκπτώσεις της Black Friday, η Vestiaire ξεκίνησε τη δεύτερη φάση του τριετούς σχεδίου της, δημοσιεύοντας την νέα λίστα με τις 30 εταιρίες που απαγορεύει στην πλατφόρμα της.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, μετά την πρώτη κίνηση του 2022, ποσοστό του 70% των μελών της φαίνεται να επηρεάστηκε από την απαγόρευση και να «επέστρεψε στην πλατφόρμα για να ψωνίσει προϊόντα καλύτερης ποιότητας και να επενδύσει σε μεταχειρισμένα».

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι προωθώντας τη «δέσμευσή της να δημιουργήσει μια πιο κυκλική οικονομία, συνεργάστηκε με μια επιτροπή εννέα ειδικών στους τομείς της μόδας και της βιωσιμότητας, προκειμένου να δημιουργήσει έναν σαφή ορισμό της fast fashion και να αξιοποιήσει αυτό το πλαίσιο για να απαγορεύσει τους κολοσσούς της βιομηχανίας από την πλατφόρμα της».

Η Vestiaire παραδέχτηκε ότι η νέα απαγόρευση «θα πυροδοτήσει συζητήσεις», αλλά πρόσθεσε ότι «με την επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης και τα 92 εκατομμύρια τόνους κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων που πετιούνται κάθε χρόνο, αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα για τη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της μόδας».

Εταιρείες fast fashion, ο αντίκτυπος

Η επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος, Dounia Wone είπε πως «η απόφαση της απαγόρευσης πάρθηκε ώστε να υποστηριχθεί η μακροχρόνια δουλειά της Vestiaire Collective για την προώθηση εναλλακτικών λύσεων στο κυρίαρχο μοντέλο της μόδας. Οι εταιρείες fast fashion συμβάλλουν στην υπερβολική παραγωγή και κατανάλωση, με αποτέλεσμα καταστροφικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες στον παγκόσμιο Νότο. Είναι καθήκον μας να δράσουμε και να καθοδηγήσουμε άλλους παράγοντες του κλάδου ώστε να ενωθούν μαζί μας σε αυτό το κίνημα. Μαζί μπορούμε να έχουμε αντίκτυπο».

Από πρακτικής άποψης, η εταιρεία είπε ότι «η απαγόρευση των εταιρειών fast fashion λειτουργεί μόνο εάν οι καταναλωτές ψωνίζουν πιο συνειδητά και η εταιρεία ενθαρρύνει τους αγοραστές να αναλογιστούν με κριτική σκέψη τις αγοραστικές τους συνήθειες και τον πραγματικό αντίκτυπο των επιλογών τους».

Έτσι, «δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι για αγοραστές και πωλητές που θα βλέπουν updated μηνύματα σε κάθε βήμα της εμπειρίας αγορών ή καταχώρισης. Θα λαμβάνουν επίσης πρακτικές εναλλακτικές για τα υπάρχοντα είδη της fast fashion μέσω ενός διαδικτυακού οδηγού με πόρους για στρατηγικές δωρεάς και γνώσεις βιωσιμότητας».

H Vestiaire Collective έχει επίσης δεσμευτεί να εκπαιδεύει τις εταιρείες σχετικά με τα οφέλη της βιωσιμότητας «καθώς και να αξιολογεί τις υπάρχουσες σχέσεις με συνεργάτες και παράγοντες επιρροής με βάση τις τρέχουσες πρακτικές τους».

Έτσι ξεκινά μια παγκόσμια καμπάνια με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Think First, Buy Second στα ψηφιακά της κανάλια. «Θα περιλαμβάνει ένα βίντεο και εικόνες με σωρούς ρούχων που βρίσκονται σε μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες τοποθεσίες του Βορρά, όπως η Time Square ή ο Πύργος του Άιφελ ώστε να δουν όλοι πώς θα έμοιαζαν τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα και οι χωματερές στις χώρες των καταναλωτών».

Επίσης θα «ενθαρρύνει τους χρήστες των social media να αναλάβουν τη δέσμευση σε μια προσπάθεια να μετατρέψουν τη Black Friday σε μια Better Friday. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της δέσμευσης να αγοράσουν μόνο μεταχειρισμένα αυτή την Better Friday, μέχρι το τέλος του 2024 ή να παραμείνουν στα μεταχειρισμένα για πάντα».

Η Vestiaire απαριθμεί τα κριτήρια μιας εταιρείας fast fashion

Συνεργαστήκαμε με μια διεθνή επιτροπή ακτιβιστών και ειδικών στη βιωσιμότητα της μόδας για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, λέει η Vestiaire. «Πρώτο και κύριο; Είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που τροφοδοτεί την υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση με:

- (Πολύ) χαμηλές τιμές

- Εντατικό ποσοστό ανανέωσης είσπραξης

- Μια (εξαιρετικά) μεγάλη γκάμα προϊόντων

- Ρεκόρ ταχύτητας στην αγορά

- Ισχυρή διαφημιστική κίνηση

Αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό επωνυμιών όπως Zara, Gap, Mango, Urban Outfitters και Uniqlo… Και από τις 16 Νοεμβρίου, τριάντα ακόμη από αυτές τις μάρκες γρήγορης μόδας θα αποκλειστούν από την πλατφόρμα μας» ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Με πληροφορίες των dietprada/Vogue/theindustry.fashion/fashionnetwork