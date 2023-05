Κονγκό: Δύο βρέφη εντοπίστηκαν να επιπλέουν σε λίμνη- Μετά τις φονικές πλημμύρες

Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στις πλημμύρες, αλλά η θέρμανση της ατμόσφαιρας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή καθιστά πιο πιθανές τις ακραίες βροχοπτώσεις.

Miracle' as two floating babies survive DR Congo floods on Lake Kivu https://t.co/kbFrtPq6Yo