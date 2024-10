Ιαπωνία: Θαμμένη αμερικανική βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εξερράγη σε αεροδρόμιο

Βόμβα από τον Β' Παγκοσμίου Πολέμου που είχε θαφτεί σε ιαπωνικό αεροδρόμιο εξερράγη, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν περισσότερες από 80 πτήσεις.

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι από την έκρηξη της βόμβας δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός στο αεροδρόμιο Μιγιαζάκι σύμφωνα με τον Guardian. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Μεταφορών επισημαίνει πως ότι δεν υπήρχαν αεροσκάφη κοντά στο σημείο που εξερράγη η βόμβα, η οποία ήταν θαμμένη κάτω από τον διάδρομο του αεροδρομίου.

Buried US second world war bomb explodes at Japanese airport https://t.co/dfsdOUVEl8

Το αεροδρόμιο Μιγιαζάκι κατασκευάστηκε το 1943 ως πεδίο εκπαίδευσης πτήσεων του αυτοκρατορικού ιαπωνικού ναυτικού και με το πέρασμα των χρόνων, ερευνητές έχουν ανακαλύψει κι άλλες παρόμοιες αμερικανικές βόμβες, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί έκρηξη. Λίγο μετά την έκρηξη, αναρτήθηκε στα social media, βίντεο που τράβηξε κάποιος από μια αεροπορική σχολή, κοντά στο Μιγιαζάκι.

Miyazaki Airport in Japan was temporarily closed after an unexploded American Bomb from World War II was detonated near its runway, creating a crater 7 Meters. pic.twitter.com/cpEBGlxhgd