Κογκρέσο: Συμφωνία για προϋπολογισμό ύψους 1,6 τρισ. δολαρίων

Σε συμφωνία κατέληξαν στο αμερικανικό Κογκρέσο Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό ύψους 1,6 τρισεκ. δολαρίων.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προέκυψε σχεδόν δέκα μέρες πριν από την καταληκτική προθεσμία για τον προϋπολογισμό. Οι εκπρόσωποι του Κογκρέσου κατέληξαν για την ακρίβεια σε συμφωνία ύψους 1,66 εκατ. δολαρίων, σχετικά με τις ομοσπονδιακές δαπάνες των ΗΠΑ για το 2024, σε μια κίνηση που φέρνει το Κογκρέσο πιο κοντά στην αποφυγή ενός δαπανηρού κυβερνητικού shutdown. Η είδηση ανακοινώθηκε από κοινού την Κυριακή από τον Τσακ Σούμερ, τον Δημοκρατικό ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, και τον Μάικ Τζόνσον, τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πριν επέλθει η συμφωνία αρκετοί σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι αμφισβήτησαν το κατά πόσον το πλαίσιο θα μπορούσε να περάσει εγκαίρως. Η χρηματοδότηση για αρκετά τμήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης πρόκειται να λήξει στις 19 Ιανουαρίου και για άλλα στις 2 Φεβρουαρίου, εκτός εάν οι δύο πλευρές μπορέσουν να βγάλουν πιο λεπτομερή νομοσχέδια προϋπολογισμού.

Σημειώνεται πάντως πως οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς και τη Βουλή που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους και να υπογραφεί σε νόμο από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό ήταν ξεχωριστές από ένα συμπληρωματικό αίτημα του Μπάιντεν για δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόσθετη εξωτερική βοήθεια για την Ουκρανία και το Ισραήλ.

Αναλυτικότερα, στο αμερικανικό Κογκρέσο ανακοινώθηκε χθες Κυριακή συμφωνία των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων για να καταρτιστεί πλήρης ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2024, που θα επιτρέψει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παράλυσης της κυβέρνησης αυτή τη χρονιά προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.

Η απόφαση επαινέθηκε αμέσως από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, πως η συμφωνία-πλαίσιο «μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην αποφυγή ανώφελου shutdown της κυβέρνησης και στην προστασία των σημαντικών εθνικών προτεραιοτήτων» των ΗΠΑ.

I will continue opposing efforts by Congressional Republicans to shower massive giveaways on the wealthy and big corporations, cut Medicare, Medicaid, and Social Security, and block us from lowering costs for American families.

Όμως ο χρόνος πιέζει προκειμένου τα δυο αντίπαλα κόμματα στο Κογκρέσο να συνεννοηθούν για τις λεπτομέρειες όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες και να υιοθετήσουν κείμενο πριν από την προθεσμία της 19ης Ιανουαρίου, μετά την οποία ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα δουν τη χρηματοδότησή τους να διακόπτεται αν δεν έχει εγκριθεί νέος προϋπολογισμός.

Η συμφωνία-πλαίσιο λέγεται πως προβλέπει αύξηση των δαπανών του Πενταγώνου κατά 886,3 δισεκ. δολάρια, ποσό πολύ πάνω από το επίπεδο των 100 επιπλέον δισεκ. δολαρίων κεφαλαίων που δεν σχετίζονται άμεσα με την εθνική άμυνα που ζητούσαν οι Δημοκρατικοί. «Εξασφαλίζοντας 772,7 δισεκ. δολάρια χρηματοδότησης (...) θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε σημαντικές εθνικές προτεραιότητες όπως τα επιδόματα σε βετεράνους, η ιατρική περίθαλψη και η επισιτιστική βοήθεια, που απειλούνταν από τις δρακόντειες περικοπές που ήθελαν οι εξτρεμιστές της δεξιάς», έκριναν ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, κι ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους.

