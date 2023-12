Ο Τραμπ λέει ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο του Χίτλερ και επιτίθεται ξανά στους μετανάστες

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ξανά επίθεση κατά των μεταναστών που «δηλητηριάζουν το αίμα της χώρας μας». Όταν, όμως, άρχισαν να τον συγκρίνουν με τον Αδόλφο Χίτλερ, εκείνος είπε πως «δεν έχω διαβάσει ποτέ το βιβλίο "Ο Αγών μου"».

«Δεν τους αρέσει όταν τα λέω αυτά», δήλωσε ο μεγιστάνας των ακινήτων, Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του. «Λένε "αυτό το είχε πει ο Χίτλερ", όμως με πολύ διαφορετικό τρόπο», συνέχισε.

Την ίδια ώρα, ομάδα συνδεόμενη με την εκστρατεία του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter) μοντάζ που παραθέτει τρεις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που παραπέμπουν απευθείας σε φράσεις του ναζί δικτάτορα. «Δεν πρόκειται για σύμπτωση», έβαλε λεζάντα η ομάδα της εκστρατείας Μπάιντεν.

This is not a coincidence pic.twitter.com/oaSDcb0yzs