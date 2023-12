ΗΠΑ-Δημοσκόπηση: Για πρώτη φορά προηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Τζο Μπάιντεν

Για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται σε δημοσκόπηση για τις προεδρικές εκλογές, με τον Τζο Μπάιντεν να έρχεται στη δεύτερη θέση.

Η δημοσκόπηση της Wall Street Journal δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να προηγείται κατά 4 μονάδες, ενώ παράλληλα εμφανίζει τον Τζο Μπάιντεν με τη χαμηλότερη δημοτικότητα της προεδρίας του. Κάτι τέτοιο προκαλεί ανησυχία στους κύκλους των Δημοκρατικών, λιγότερο από έναν χρόνο πριν τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών.

Συγκεκριμένα, στην έρευνα που δημοσιεύθηκε χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται πρώτος με 47% έναντι 43% που συγκεντρώνει ο Τζο Μπάιντεν. Είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω έρευνα δείχνει ότι ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ ευνοείται σε μια πιθανή αναμέτρηση με τον νυν, για τις εκλογές του 2024.

Επίσης, η έρευνα αναφέρει πως στοιχεία της δείχνουν ότι πολλοί Δημοκρατικοί είναι ευρέως δυσαρεστημένοι με τον Τζο Μπάιντεν.

