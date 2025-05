Κλονίζεται η εκεχειρία Ινδίας–Πακιστάν: Εκρήξεις και διακοπή ρεύματος στο ινδικό Κασμίρ

Το Πακιστάν φέρεται να παραβίασε την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί νωρίτερα με την Ινδία, έπειτα από τέσσερις ημέρες έντασης στα σύνορα των δύο χωρών, σύμφωνα με πηγή της ινδικής κυβέρνησης που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη του ινδικού Κασμίρ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός. Ακόμη, σημειώθηκε και διακοπή ρεύματος, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι στην περιοχή.

