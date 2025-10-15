ΔΙΕΘΝΗ
Κλιμακώνεται η σύγκρουση Τραμπ με τα ΜΜΕ: Αρνούνται να υπογράψουν τους νέους κανόνες του Πενταγώνου

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κινούνται ελεύθερα στο Πεντάγωνο χωρίς συνοδεία - Ο υπουργός Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί διαπιστεύσεις δημοσιογράφων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: EPA, αρχείου
Ορισμένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, αρνήθηκαν να αποδεχθούν τους νέους περιορισμούς που επιχειρεί να επιβάλει το Πεντάγωνο στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν την ελευθερία του Τύπου.

Οι New York Times, το Associated Press, το Reuters, η Washington Post, το The Atlantic και ακόμη και το Newsmax, το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο που στηρίζει συχνά τον Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν ότι αρνούνται να υπογράψουν το νέο έγγραφο του υπουργείου.

Οι νέοι κανόνες απαγορεύουν στους δημοσιογράφους να κινούνται ελεύθερα στο Πεντάγωνο χωρίς συνοδεία. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί διαπιστεύσεις σε όσους δημοσιογράφους ζητούν πληροφορίες από στελέχη του υπουργείου για θέματα που δεν έχουν εγκριθεί προς δημοσιοποίηση.

Τα μέσα που αρνούνται να υπογράψουν δηλώνουν ότι η πολιτική αυτή ποινικοποιεί τη δημοσιογραφία και αντιβαίνει στην Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ελευθερία του Τύπου.

«Πιστεύουμε ακράδαντα στην ανεξαρτησία, την ακρίβεια και την αμεροληψία της ενημέρωσης», ανέφερε το Reuters σε ανακοίνωσή του. «Οι περιορισμοί του Πενταγώνου υπονομεύουν αυτές τις θεμελιώδεις αξίες.»

Η ειρωνική απάντηση του Χέγκσεθ στους New York Times

Ο Χέγκσεθ απάντησε ειρωνικά, αναρτώντας τη δήλωση των New York Times στο Χ (Twitter) μαζί με ένα emoji που χαιρετάει με το χέρι. Η ομάδα του ανακοίνωσε ότι όσοι δημοσιογράφοι δεν υπογράψουν έως την Τρίτη θα πρέπει να επιστρέψουν τις διαπιστεύσεις τους και να αδειάσουν τα γραφεία τους την επόμενη μέρα.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, υπερασπίστηκε τους νέους κανόνες χαρακτηρίζοντάς τους «κοινής λογικής διαδικασίες για τα μέσα ενημέρωσης».

«Η πολιτική δεν τους ζητά να συμφωνήσουν, αλλά απλώς να αναγνωρίσουν ότι κατανοούν τους κανονισμούς μας», είπε, προσθέτοντας πως «οι δημοσιογράφοι κάνουν σαν να είναι θύματα και έχουν πάθει κρίση πανικού στο διαδίκτυο».

«Στεκόμαστε πίσω από την πολιτική μας, γιατί είναι ό,τι καλύτερο για τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια της χώρας», συμπλήρωσε.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Άμυνας αναδημοσίευσε σχόλιο χρήστη που τον ρωτούσε αν οι δημοσιογράφοι θεωρούν ότι «δικαιούνται απεριόριστη πρόσβαση σε ένα απόρρητο στρατιωτικό συγκρότημα στο όνομα της Πρώτης Τροπολογίας του συντάγματος ( η οποία προστατεύει την ελευθερία του Τύπου)».

Ο Χέγκσεθ απάντησε μονολεκτικά: «Ναι».

Οι δημοσιογράφοι, ωστόσο, απορρίπτουν τον ισχυρισμό ότι η παρουσία τους στο Πεντάγωνο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Όπως τονίζει ο Ντέιβιντ Σουλτς, διευθυντής του Κέντρου Ελευθερίας του Τύπου του Πανεπιστημίου Γέιλ, «το να υπογράψουν ισοδυναμεί με ομολογία ότι η δημοσιογραφία χωρίς κυβερνητική έγκριση βλάπτει την εθνική ασφάλεια, κάτι που είναι απλώς ψευδές».

Τι απαντούν οι συντάκτες του Πενταγώνου

Οι διαπιστευμένοι συντάκτες του Πενταγώνου υπενθυμίζουν ότι φορούν πάντα τα ειδικά σήματα πρόσβασης, δεν εισέρχονται σε απόρρητους χώρους και δεν δημοσιεύουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Πενταγώνου καταδίκασε τη νέα πολιτική, σημειώνοντας ότι το υπουργείο έχει κάθε δικαίωμα να καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας του, αλλά όχι να απαιτεί από τους δημοσιογράφους να υπογράφουν «ασαφείς και πιθανώς αντισυνταγματικές δηλώσεις κατανόησης» ως προϋπόθεση για το ρεπορτάζ.

«Δεν υπάρχει ανάγκη, ούτε δικαιολογία, για να υποχρεώνονται οι ρεπόρτερ να αποδεχτούν περιορισμούς που αντιβαίνουν στην Πρώτη Τροπολογία», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά των New York Times, ο επικεφαλής του γραφείου της Ουάσιγκτον, Ρίτσαρντ Στίβενσον, υπογράμμισε ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι πληρώνουν σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για το υπουργείο Άμυνας, «γεγονός που δίνει στο κοινό το δικαίωμα να γνωρίζει πώς λειτουργούν η κυβέρνηση και ο στρατός».

Ακόμη και το συντηρητικό Newsmax, που συνήθως στηρίζει τον Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θεωρεί τις απαιτήσεις του Πενταγώνου «περιττές και υπερβολικές» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα επανεξεταστούν».

Με πληροφορίες από Associated Press

