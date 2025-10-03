ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πεντάγωνο: Συμφωνητικά σιωπής και ανιχνευτές ψεύδους για να σταματήσουν οι διαρροές

Το Πεντάγωνο προτείνει NDA και τυχαίες εξετάσεις σε ανιχνευτές ψεύδους για χιλιάδες στελέχη και υπαλλήλους, σε μια κίνηση που στοχεύει στην πίστη του προσωπικού και τον περιορισμό διαρροών στα ΜΜΕ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ ΠΙΤ ΧΕΓΚΣΕΘ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΨΕΥΔΟΥΣ Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Σχέδιο αυστηρού ελέγχου του προσωπικού του ετοιμάζει το Πεντάγωνο, προτείνοντας δύο νέα μέτρα: υποχρεωτικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας (συμφωνίες σιωπής) και τυχαίες εξετάσεις με ανιχνευτές ψεύδους για χιλιάδες στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους.

Στόχος, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, είναι να περιοριστούν οι διαρροές πληροφοριών προς τον Τύπο και να διασφαλιστεί η απόλυτη πίστη του προσωπικού.

Ποιους αφορά

Τα μέτρα αναμένεται να αγγίξουν περίπου 5.000 άτομα που εργάζονται στο Γραφείο του Υπουργού Άμυνας και στο Κοινό Επιτελείο. Από υψηλόβαθμους στρατηγούς μέχρι διοικητικούς υπαλλήλους, όλοι θα πρέπει να υπογράψουν ότι δεν θα μεταφέρουν καμία εσωτερική πληροφορία χωρίς ειδική άδεια.

Παράλληλα, όσοι κρίνονται ως «ευαίσθητοι στόχοι» θα περνούν τυχαία από ελέγχους με πολυγράφο, γνωστό και ως ανιχνευτή ψεύδους. Η μέθοδος αυτή είναι σπάνια για το Πεντάγωνο και έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις.

Ο ρόλος του Χέγκσεθ

Πίσω από το σχέδιο βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην τηλεοπτικός σχολιαστής. Από τότε που ανέλαβε το υπουργείο, έχει δεσμευτεί να περιορίσει την εσωτερική «ανυπακοή» και να διασφαλίσει απόλυτη εμπιστοσύνη στη διοίκηση.

Οι αντιδράσεις

Πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφάλειας υποστηρίζουν ότι ήδη υπάρχουν νόμοι και ποινές για διαρροές απόρρητων πληροφοριών. Θεωρούν ότι το νέο σχέδιο στοχεύει περισσότερο στον έλεγχο της πίστης του προσωπικού παρά στην αντιμετώπιση ξένης κατασκοπείας. Ορισμένοι μάλιστα κάνουν λόγο για μια προσπάθεια «εκφοβισμού» των εργαζομένων ώστε να μην μιλούν στα ΜΜΕ.

Τι θα αλλάξει

Αν εγκριθεί, το σχέδιο θα περιορίσει ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια:

  • Θα μειώσει τις τακτικές ενημερώσεις των δημοσιογράφων.
  • Θα περιορίσει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε στρατιωτικές δραστηριότητες.
  • Θα απαιτεί από τους δημοσιογράφους ειδική άδεια ακόμη και για τη συλλογή πληροφοριών.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη δώσει το «πράσινο φως». Ωστόσο, η προοπτική χιλιάδες αξιωματούχοι να ζουν με τον φόβο ενός αιφνιδιαστικού τεστ σε ανιχνευτή ψεύδους έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Washington Post

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΜΠ ΧΕΓΚΣΕΘ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΗΠΑ

Διεθνή / Κοινή επίθεση Τραμπ - Χέγκσεθ στην στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ: «Θα απολύσω όποιον δεν μου αρέσει - Γίναμε υπουργείο Woke»

Μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών - Μίλησαν για «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές που προωθούν την ποικιλομορφία
LIFO NEWSROOM
Ο Χέγκσεθ χρησιμοποίησε πολλαπλές συνομιλίες Signal για επίσημες υποθέσεις του Πενταγώνου

Διεθνή / Signal Gate: Ο Χέγκσεθ χρησιμοποιούσε εκτεταμένα την εφαρμογή για υποθέσεις του Πενταγώνου

Ο Πιτ Χέγκσεθ φέρεται να χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Signal για ευαίσθητες συνομιλίες με συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του σχετικά με επιχειρήσεις του Πενταγώνου, παρακάμπτοντας επίσημα δίκτυα επικοινωνίας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Mākereti Papakura: Η πρώτη Μαορί γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τιμήθηκε μεταθανάτια

Διεθνή / Mākereti Papakura: Η πρώτη Μαορί γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης τιμήθηκε μεταθανάτια

Η Mākereti Papakura, η πρώτη γυναίκα Māori που σπούδασε στο Oxford, τιμήθηκε μεταθανάτια για τη διατριβή της στην ανθρωπολογία - Η οικογένειά της γιόρτασε την αναγνώριση και την επιστροφή του ιστορικού pou στην Αγγλία
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ τάζει κονδύλια σε εννιά κορυφαία πανεπιστήμια αν υιοθετήσουν την ατζέντα του

Διεθνή / Ο Τραμπ τάζει κονδύλια σε εννιά κορυφαία πανεπιστήμια αν υιοθετήσουν την ατζέντα του

Σε αντάλλαγμα, ο Λευκός Οίκος υπόσχεται προνομιακή πρόσβαση σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, αλλά και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συναντήσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης
LIFO NEWSROOM
ΠΟΥΤΙΝ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΔΥΣΗ

Διεθνή / Νέα μηνύματα Πούτιν στη Δύση: «Παίζετε επικίνδυνα αλλά ηρεμήστε» - Κατηγόρησε την Ευρώπη για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Υποσχέθηκε άμεση αντίδραση εάν η Ευρώπη προκαλέσει τη Ρωσία αλλά απέρριψε την ιδέα ότι η Ρωσία θα επιτεθεί μια μέρα σε ένα μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ
LIFO NEWSROOM
Shein: Στη Γαλλία τα πρώτα μόνιμα φυσικά καταστήματα του ασιατικού κολοσσού fast-fashion

Διεθνή / Shein: Στη Γαλλία τα πρώτα μόνιμα φυσικά καταστήματα του ασιατικού κολοσσού fast-fashion

Η εταιρεία ανέφερε ότι η «παγκόσμια επιρροή της γαλλικής μόδας» καθιστά τη χώρα «φυσική επιλογή» για να δοκιμαστεί η μετάβαση από τον αποκλειστικά ψηφιακό κόσμο στο φυσικό λιανεμπόριο
LIFO NEWSROOM
Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

Διεθνή / Global Sumud Flotilla: Τα μέλη της ελληνικής αποστολής ξεκίνησαν απεργία πείνας - «Η Παλαιστίνη δεν είναι μόνη»

«Η απεργία πείνας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μέσα στα κελιά τους, για να κρατήσουμε ζωντανή τη φωνή του αγώνα», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση των Ελλήνων ακτιβιστών
LIFO NEWSROOM
 
 