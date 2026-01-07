Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο πλησιάζει τη χώρα - Έρχονται καταιγίδες και χιόνια

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες, προειδοποιούν στις προγνώσεις τους οι μετεωρολόγοι.

Η νέα αυτή επιδείνωση του καιρού, έχει βασικά χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αλλά και τους ενισχυμένους ανέμους, όπως αναφέρει η ΕΜΥ στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της, όπου εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση.

Τα φαινόμενα αυτά θα κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους σήμερα από τα δυτικά και τα βόρεια - ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείονται τοπικά έντονα επεισόδια - και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι αύριο, ενώ από το Σάββατο αναμένεται η έλευση νέας κακοκαιρίας.

«Βαρομετρικό χαμηλό στα βορειοανατολικά Βαλκάνια, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται ανατολικά. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και ένα δευτερεύον χαμηλό που βρίσκεται στη Ν. Αδριατική. Με αυτές τις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα, τη Θράκη και το πρωί στη δυτική χώρα», αναφέρει αρχικά στην πρόγνωσή του για τον καιρό ο Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ο γνωστός μετεωρολόγος στη συνέχεια, εξηγεί πως «χιόνια θα πέσουν στα ορεινά καθώς και στις ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου (κάτι θα κάνει στην Κόνιτσα, δύσκολο για τα Γιάννενα) και της Δ. Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ με ένταση 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση.

«Την Παρασκευή, λίγες βροχές θα σημειωθούν το πρωί στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και τις βραδινές-νυχτερινές ώρες στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ 5 με 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ στη Δ. Ελλάδα σε Δ-ΝΔ ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα ως προς τις ελάχιστες τιμές της. Το Σάββατο, αναμένεται νέος κύκλος βροχών και τοπικών καταιγίδων κυρίως στη Δ. Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το Α. Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της ΒΔ Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας», συνεχίζει.

«Από απόψε το βράδυ και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας (Πέμπτης) η μεγάλη ένταση των ανέμων είναι πιθανό να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε πρώτη φάση, οι τονιοδυτικοί άνεμοι φαίνεται ότι θα είναι πιο επικίνδυνοι στην περιοχή της Αττικής, τα νησιά του ανατολικού - βορειανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη. Σε δεύτερη φάση, οι δυτικοί - βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι επικίνδυνοι στον Κορινθιακό και λόγω καναλισμού κατά τόπους στην ανατολική ηπειρωτική χώρα (Θεσσαλία, Α. Στερεά Ελλάδα, Α. Πελοπόννησο)», καταλήγει.

Μαρουσάκης για καιρό: «Περιμένουμε δύο διαδοχικά κύματα ψύχους»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι επόμενες 48 ώρες αναμένεται να κυλήσουν με έντονη κακοκαιρία.

«Με έντονη κακοκαιρία θα κυλήσουν οι επόμενες 48 περίπου ώρες όπου στη συνέχεια περιμένουμε δύο διαδοχικά κύματα ψύχους μικρής διάρκειας που ίσως "ντύσουν" και πάλι νησιά του Αιγαίου μας στα λευκά», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, ο μετεωρολόγος του OPEN ανέφερε πως μπροστά μας έχουμε ένα ακόμη γεμάτο 24ωρο με έντονα καιρικά φαινόμενα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη μεγάλη προσοχή.

Και αύριο, Πέμπτη, η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό την επίδραση του ίδιου κύματος κακοκαιρίας και παρότι τα φαινόμενα δεν αναμένονται ιδιαίτερα έντονα, αυξάνονται οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά επεισόδια.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα πιο έντονα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με παρόμοια χαρακτηριστικά. Οι άνεμοι θα γυρίσουν ξανά σε νοτιάδες, ενώ οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται τα ύψη βροχής να ξεπεράσουν τους 200 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Από την Κυριακή και τη Δευτέρα, μια πολική αέρια μάζα θα επιχειρήσει να επηρεάσει τη χώρα, οδηγώντας σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το κρύο θα γίνει ιδιαίτερα έντονο, με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμηλά υψόμετρα και αυξημένες πιθανότητες για χιονοστρώσεις ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρά και έντονα φαινόμενα

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της για την πορεία της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται στη χώρα, προχώρησε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Τετάρτης.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την έλευση νέου κύματος κακοκαιρίας στη χώρα, το οποίο θα φέρει ισχυρά φαινόμενα όπως βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς αλλά και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Η ΕΜΥ στο δελτίο της εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για σήμερα και αύριο, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έρχονται μεγάλης έντασης αλλά και διάρκειας φαινόμενα.

Από σήμερα έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας, αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ παράλληλα, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:

Στην Ήπειρο

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Τέλος, την Πέμπτη τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα και θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.