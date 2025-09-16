Στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ ο Πειραιάς: Εκστρατεία ενάντια στην κυριαρχία της Κίνας στα λιμάνια παγκοσμίως

Ο λιμένας του Πειραιά, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο της Ελλάδας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας ευρύτερης γεωστρατηγικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από τρεις ανεξάρτητες πηγές, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει μια σειρά κινήσεων με στόχο να περιορίσει την επιρροή της Κίνας σε κρίσιμες λιμενικές υποδομές ανά τον κόσμο — και ο Πειραιάς είναι μια από τις βασικές «κόκκινες περιοχές».

Το λιμάνι, στο οποίο η κινεζική COSCO κατέχει το 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), θεωρείται από την Ουάσινγκτον «στρατηγικής σημασίας» κόμβος για τη Μεσόγειο, καθώς συνδέει Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Η αύξηση της κινεζικής επιρροής μέσω επενδύσεων όπως η COSCO έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ουάσινγκτον, που βλέπει τον Πειραιά ως ενδεχόμενο «γεωπολιτικό κίνδυνο» σε περίπτωση σύγκρουσης με το Πεκίνο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ ζητά από την ΕΕ δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα για να πιεστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο

«Η κινεζική παρουσία στα λιμάνια θεωρείται απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», αναφέρει ειδικός σε θέματα ναυτικής ασφάλειας.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πλέον τρόπους ώστε να μειώσει την επιρροή της COSCO στον Πειραιά, ενδεχομένως μέσω στήριξης σε δυτικές επενδυτικές εταιρείες για εξαγορά κινεζικών μεριδίων. Παρόλο που δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, πηγές αναφέρουν πως υπάρχει ήδη έντονο παρασκήνιο.

Το Πεντάγωνο έχει εντάξει την COSCO στη λίστα επιχειρήσεων που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για πιθανή κλιμάκωση. Παράλληλα, οι ΗΠΑ προωθούν την ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής τους ικανότητας και τη δημιουργία πιο ελεγχόμενων ναυτιλιακών νηολογίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, λιμάνια στην Ισπανία, στην Καραϊβική και στις ΗΠΑ βρίσκονται επίσης υπό αξιολόγηση, αλλά ο Πειραιάς παραμένει «καίριο σημείο» για την παγκόσμια στρατηγική ελέγχου ναυτιλιακών ροών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Απογοήτευση Τραμπ: Φαίνεται πως η Κίνα μας πήρε Ρωσία και Ινδία

Η ελληνική κυβέρνηση προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει επίσημα το θέμα, ενώ η COSCO δεν απάντησε σε αιτήματα για δήλωση. Ωστόσο, Κινέζοι επενδυτές φέρονται να ανησυχούν για μελλοντικές κυρώσεις ή πιέσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή ελέγχου στον ΟΛΠ.

Την ίδια στιγμή, το Πεκίνο επιμένει πως οι επενδύσεις του είναι απολύτως νόμιμες, βασισμένες στο διεθνές δίκαιο και ενταγμένες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Belt and Road».

Καθώς η γεωπολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται, ο Πειραιάς φαίνεται πως μετατρέπεται από εμπορικός κόμβος σε πεδίο αντιπαράθεσης δύο υπερδυνάμεων. Και η επόμενη κίνηση μπορεί να φέρει ανατροπές όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και στην πολιτική σταθερότητα της περιοχής.

Με πληροφορίες από Reuters