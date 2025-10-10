Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ έθεσε υπό έρευνα 300 υπαλλήλους μετά τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

Με εντολή Χέγκσεθ, το Πεντάγωνο έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη έρευνα σχεδόν 300 υπαλλήλων του Υπουργείου Άμυνας, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, πολιτικών υπαλλήλων και εργολάβων, σχετικά με σχόλια που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο μετά τον θάνατο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η έρευνα αυτή, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη οδηγήσει σε λίγα πειθαρχικά μέτρα και προκαλεί έντονες συζητήσεις για την πολιτική βία και την ελευθερία του λόγου εντός του στρατού.

Η εντολή αυτή προήλθε από τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με στόχο να στοχοποιηθούν όσοι είχαν εκφράσει επικριτικά σχόλια για τον Κερκ. Η κίνηση αυτή έχει επικριθεί από πρώην αξιωματούχους και μέλη του Κογκρέσου, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να παραμένουν πιστά στο Σύνταγμα και όχι σε κάποιο κόμμα ή πολιτική προσωπικότητα.

Ο Χέγκσεθ έχει υποστηρίξει ότι η γιορτή ή η κοροϊδία του θανάτου του Κερκ αποτελεί παράνομη πολιτική δραστηριότητα, με ποινές που φτάνουν έως και την απόλυση. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες αποτελούν «παράβαση του όρκου και ανάρμοστη συμπεριφορά» και ότι όσοι πανηγυρίζουν για πράξεις εσωτερικής τρομοκρατίας είναι «ακατάλληλοι για υπηρεσία».

Η δολοφονία του Κερκ πυροδότησε μια ευρύτερη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ. Η διοίκηση Τραμπ χρησιμοποίησε το γεγονός για να στιγματίσει ορισμένες αριστερές ομάδες, χωρίς να αναγνωρίζει τη βία που έχουν υποστεί και φιλελεύθεροι δημόσιοι παράγοντες. Παράλληλα, ο Χέγκσεθ έχει εμφανιστεί να δικαιολογεί ανάλογα σχόλια στο παρελθόν, όπως η γελοιοποίηση της επίθεσης κατά του Πολ Πελόσι.

Χέγκσεθ: Πειθαρχικά μέτρα και έρευνες

Σύμφωνα με έγγραφα του Πενταγώνου, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν ερευνηθεί 128 στρατιωτικοί, με 26 να έχουν λάβει διοικητικές συστάσεις, τρεις να έχουν υποβληθεί σε μη δικαστική ποινή και άλλοι τρεις να βρίσκονται σε διαδικασία απομάκρυνσης από το στρατό. Παράλληλα, έχουν ερευνηθεί 158 πολιτικοί υπάλληλοι και εργολάβοι, ενώ δύο έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη θέση τους.

Οι επικρίσεις για την υπόθεση εστιάζουν στην υποκρισία και την ανισότητα στην εφαρμογή των πειθαρχικών μέτρων, καθώς ορισμένοι επισημαίνουν ότι η διοίκηση Τραμπ έχει στο παρελθόν υπερασπιστεί στρατιωτικούς που απολύθηκαν για πολιτικά φορτισμένες δηλώσεις, όπως ο Στιούαρτ Σέλερ.

Η υπόθεση αυτή θέτει κρίσιμα ερωτήματα για τη σχέση πολιτικής και στρατού στις ΗΠΑ, καθώς η ελευθερία έκφρασης συγκρούεται με την υποχρέωση των στρατιωτικών να παραμένουν ουδέτεροι και πιστοί στο Σύνταγμα.

Η έρευνα του Πενταγώνου και τα πειθαρχικά μέτρα αναμένεται να συνεχιστούν, ενώ η συζήτηση για πολιτική βία, ελευθερία του λόγου και ηθική στις ένοπλες δυνάμεις παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας ατζέντας.

Με πληροφορίες από Financial Times