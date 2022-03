Kitty Hawk: Το αεροπλανοφόρο που κάποτε συγκρούστηκε με σοβιετικό υποβρύχιο πουλήθηκε για ένα σεντ

Κάποτε ήταν το καμάρι της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος στον Ινδοειρηνικό που δοκιμάστηκε από το Βιετνάμ έως τον Περσικό Κόλπο.

Όμως, οι ημέρες δόξας για το παροπλισμένο, εδώ και χρόνια, αεροπλανοφόρο Kitty Hawk, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Το πλωτό στρατιωτικό αεροδρόμιο ταξίδεψε από την πολιτεία της Ουάσινγκτον στο Τέξας όπου θα τεμαχιστεί και θα πουληθεί πουληθεί για σκραπ.

Η άλλοτε ναυαρχίδα του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού πουλήθηκε πέρυσι στην International Shipbreaking Limited στο Μπράουνσβιλ του Τέξας για λιγότερο από ένα δολάριο.

To αεροπλανοφόρο, μήκους 319 μέτρων και πλάτους 77, ήταν υπερβολικά μεγάλο για να μπορέσει να περάσει από τη διώρυγα του Παναμά, οπότε, τους προσεχείς μήνες, θα κινηθεί κατά μήκος των νότιων αμερικανικών ακτών για τον τελικό προορισμό του.



Το κόστος κατασκευής του, το 1961, ανήλθε σε 264 εκατ. δολ. (που το 2021 αντιστοιχούσαν σε 2,5 δισ. δολ.). «Βαφτίστηκε» από την περιοχή της Βόρειας Καρολίνα, το Κίτι Χόουκ όπου οι αδερφοί Ράιτ έκαν την πρώτη τους μηχανικά προωθούμενη πτήση.

When catapult officers reach the end of their tour aboard a carrier, it is tradition to launch their boots off the flight deck. This "boot shot" was on USS Kitty Hawk in 1970. The Kitty Hawk is currently on her way to the scrapyard after being sold for 1 cent. #WarshipWednesday pic.twitter.com/JaD3Jjz2Sc