Κίνα: Αμφισβητούν το viral βίντεο της «πτήσης στα 8.000 μέτρα» - Ορισμένα πλάνα είναι AI

Η ιστορία ενός Κινέζου άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι ανυψώθηκε κατά λάθος σε ύψος άνω των 8.000 μέτρων από ισχυρό ρεύμα αέρα ενώ έκανε πτήση με παρά πέντε, τίθεται υπό αμφισβήτηση, καθώς τμήματα του σχετικού βίντεο φαίνεται να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Peng Yujiang, ο οποίος τιμωρήθηκε με εξάμηνη απαγόρευση πτήσεων, δήλωσε ότι ξεκίνησε από υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων στην οροσειρά Qilian της βόρειας Κίνας, όπου ήθελε να δοκιμάσει μεταχειρισμένο εξοπλισμό, χωρίς να σκοπεύει να απογειωθεί πλήρως. Σύμφωνα με έρευνα της Επαρχιακής Αθλητικής Αεροπορικής Ένωσης του Gansu, η κατάθεσή του αποτέλεσε τη βάση για την επίσημη αναφορά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της δοκιμής παγιδεύτηκε σε δυνατό ανοδικό ρεύμα, το οποίο τον ανύψωσε κατά περισσότερα από 5.000 μέτρα. «Τα χέρια μου είχαν παγώσει. Προσπαθούσα να μιλήσω στον ασύρματο», ακούγεται να λέει σε βίντεο γυρισμένο στο έδαφος.

"I found myself surrounded by clouds."



