Κιμ Καρντάσιαν: «Άκουσα να φωνάζει "πάρτετα όλα πρέπει να ζήσω"» - Η κατάθεση της τότε στυλίστριας της στη δίκη

Συνεχίστηκε η πολύκροτη δίκη, για την ένοπλη ληστεία με θύμα την Κιμ Καρντάσιαν το 2016 στο Παρίσι, αυτή τη φορά με την κατάθεση της τότε στυλίστριάς της.

Η παιδική φίλη αλλά και τότε στυλίστρια της Κιμ Καρντάσιαν, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε όταν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, πέντε ένοπλοι άνδρες ντυμένοι αστυνομικοί, εισέβαλαν στο πολυτελές διαμέρισμα όπου διέμεναν.

Η Σιμόν Χαρούς, η οποία μοιραζόταν με την διάσημη σταρ τη σουίτα δύο ορόφων, περιέγραψε όλα όσα βίωσε εκείνη τη νύχτα, όταν την άκουσε να φωνάζει και να παρακαλά για τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται πως οι δράστες τότε, ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου την Κιμ Καρντάσιαν, την έδεσαν και την κλείδωσαν στο μπάνιο, αφαιρώντας της κοσμήματα αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά τη ληστεία, επέστρεψε στις ΗΠΑ και δεν πραγματοποίησε καμία δημόσια εμφάνιση για αρκετό καιρό, προσπαθώντας να συνέλθει από όσα βίωσε.

