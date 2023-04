Κένυα: Στους 73 οι νεκροί από τη «νηστεία μέχρι θανάτου»- Ανάμεσά τους πολλά παιδιά

Τουλάχιστον 73 είναι οι πιστοί μιας αίρεσης στην Κένυα που νήστεψαν μέχρι θανάτου «για να πάνε στον παράδεισο» σύμφωνα με την αστυνομία της χώρας. Ανάμεσά τους και πολλά παιδιά.

«Μέχρι στιγμής έχουμε βρει 73 πτώματα στο δάσος Σακαχόλα και οι έρευνες θα συνεχιστούν», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια αστυνομική πηγή της Κένυας. Ο ερευνητικός ιστότοπος, Spectator Index, ανέφερε σε tweet του ότι πολλές από τις σορούς ανήκουν σε παιδιά.

BREAKING: Death toll from Kenya religious starvation cult rises to 73, with many of the bodies belonging to children.