Κένυα: Μετά τους 22 νεκρούς διαδηλωτές ο πρόεδρος αποσύρει το νομοσχέδιο για αυξήσεις φόρων

Σε τουλάχιστον 22 ανέρχονται οι νεκροί διαδηλωτές από αστυνομικά πυρά στην Κένυα, με τον πρόεδρο της χώρας Ουίλιαμ Ρούτο να «παγώνει» την επικύρωση του νομοσχεδίου που προβλέπει φορολογικές αυξήσεις.

Μετά τις διαδηλώσεις που οδήγησαν στον θάνατο 22 ανθρώπων, ο πρόεδρος της Κένυας Ουίλιαμ Ρούτο δεν επικύρωσε το άκρως αμφιλεγόμενο φορολογικό νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, το έστειλε πίσω στο κοινοβούλιο για τροπολογίες, όπως μετέδωσαν η κενυάτικη εφημερίδα Star και το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KTN News. Σε διάγγελμά του προς το έθνος, τόνισε ότι είναι σαφές πως οι Κενυάτες «δεν θέλουν καμία σχέση» με το νομοσχέδιο, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να υπογράψει το νομοσχέδιο.

Ο Ρούτο διαβεβαίωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει διάλογο με τους νέους, οι οποίοι βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των διαδηλώσεων, των μεγαλύτερων που έχουν πλήξει τη χώρα από τότε που εξελέγη το 2022 με πρόγραμμα υπέρ των φτωχών εργαζομένων της Κένυας. «Ακούσαμε τον λαό της Κένυας που είπε δυνατά ότι δεν θέλει καμία σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Και ως εκ τούτου, δεν θα το υπογράψω και στη συνέχεια θα αποσυρθεί. Ο λαός μίλησε» τόνισε, στο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Σύμφωνα με την κρατικά χρηματοδοτούμενη Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας (KNHRC), 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αστυνομικά πυρά κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον πλήθους διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν χθες, Τρίτη (25/6) γύρω από το κοινοβούλιο και αργότερα ορισμένοι από τους διαδηλωτές εισέβαλαν στα κτίρια του κοινοβουλίου, λίγα λεπτά αφότου οι βουλευτές ψήφιζαν το νομοσχέδιο για φορολογικές αυξήσεις.

