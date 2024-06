Χάος στην Κένυα: Νεκροί τουλάχιστον 10 διαδηλωτές από αστυνομικά πυρά

Τουλάχιστον 10 διαδηλωτές έπεσαν νεκροί από αστυνομικά πυρά στην Κένυα, που βυθίζεται στην αστυνομική βία και την κοινωνική αναταραχή, λόγω των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων που έχουν προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στη βουλή της Κένυας σήμερα, με τουλάχιστον 10 διαδηλωτές να σκοτώνονται, δεκάδες να τραυματίζονται και τμήματα του κτιρίου του κοινοβουλίου να πυρπολούνται την ώρα που βουλευτές συζητούσαν το φορολογικό νομοσχέδιο, κατά του οποίου διαδήλωσαν χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

Εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους, όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, ενώ φλόγες αναδύονταν από μέσα το κτίριο. Η τηλεόραση έκανε λόγο για πυρκαγιά στα γραφεία του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι.

Police is using all means, even live bullets to stop the crowd. This is people vs state. #kenya #protest #RejectFinancwBill2024 pic.twitter.com/g9bZZvAM5q