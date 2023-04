Κεντάκι: «Δυσαρεστημένος υπάλληλος» ο δράστης - Υπάλληλοι κρύφθηκαν στο θησαυροφυλάκιο για να σωθούν

Τέσσερις νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός των Αρχών από την επίθεση με πυροβολισμούς σε τράπεζα στο Λούισβιλ του Κεντάκι. Ο δράστης έπεσε νεκρός στο σημείο.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταξύ αυτών και ένας αστυνομικός ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

