Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε τράπεζα στο Κεντάκι - Αναφορές για «πολλά θύματα»

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία στο Λουίσβιλ του Κεντάκι των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε τράπεζα. Υπάρχουν πληροφορίες για «πολλά θύματα», χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα.

Το πενταώροφο κτήριο έχει αποκλειστεί από τις Αρχές, που καλούν τους πολίτες να απομακρυνθούν και να μην πλησιάσουν την ευρύτερη περιοχή μέχρι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε στον πρώτο όροφο της τράπεζας.

Τουλάχιστον 12 περιπολικά και τρία ασθενοφόρα είναι στο σημείο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν τοπικά μέσα, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες.

ALERT: ATF is assisting @LMPD in the 300 block of East Main Street in #Louisville. Once information becomes available @LMPD will provide updates. We are asking that everyone please stay away from this area. #ATF #LMPD #LouMedia pic.twitter.com/5P2jiacZDl