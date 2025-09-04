ΔΙΕΘΝΗ
Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Ο λόγος που τα παιδιά τους δεν χρησιμοποιούν βασιλικούς τίτλους στο σχολείο

Όταν απαιτείται επώνυμο υπάρχει μια βασιλική παράδοση τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον τίτλο των γονιών τους, ωστόσο τα επώνυμα είναι κάπως περίπλοκα μέσα στη βρετανική βασιλική οικογένεια

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Ουίλιαμ, με την Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους / Getty Images
Τα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον χρησιμοποιούν πιο «ανθρώπινα» ονόματα στο σχολείο και όχι βασιλικούς τίτλους.

Τα τρία παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις ξεκίνησαν τη νέα σχολική χρονιά, ωστόσο δε χρησιμοποιούν τους βασιλικούς τους τίτλους στην τάξη.

Τα παιδιά είναι γνωστά στους δασκάλους και τους φίλους τους στο σχολείο ως Τζορτζ Γουέιλς, Σαρλότ Γουέιλς και Λούις Γουέιλς, χρησιμοποιώντας δηλαδή ως επώνυμο τον τίτλο των γονιών τους, του πρίγκιπας και της πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Παρόλο που τα παιδιά έλαβαν από τη γέννησή τους τον τίτλο του πρίγκιπα ή της πριγκίπισσας και τον προσδιορισμό «αυτού/αυτής υψηλότητας», η χρήση του μικρού τους ονόματος με επώνυμο «Γουέιλς», αποτελεί έναν πιο ανεπίσημο τρόπο προσφώνησης που τους επιτρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στο σχολικό περιβάλλον.

Όταν απαιτείται επώνυμο, υπάρχει μια βασιλική παράδοση τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον τίτλο των γονιών τους ως βάση για το επώνυμό τους. Έτσι, και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι ήταν γνωστοί στο σχολείο και στον στρατό ως Ουίλιαμ Γουέιλς και Χάρι Γουέιλς, αφού ο πατέρας τους ήταν τότε πρίγκιπας της Ουαλίας. Ωστόσο, τα τρία παιδιά δε χρησιμοποιούσαν πάντα το επώνυμο "Γουέιλς" στο σχολείο. Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε στον Ουίλιαμ και την Κέιτ τον τίτλο Δούκας και Δούκισσα του Κέιμπριτζ το 2011, τα παιδιά τους ήταν γνωστά ως Τζορτζ, Σαρλότ και Λούις Κέιμπριτζ στο σχολείο. Τα παιδιά άρχισαν να χρησιμοποιούν το επώνυμο «Γουέιλς» μετά την άνοδο του βασιλιά Καρόλου στον θρόνο το 2022.

Τα επώνυμα είναι κάπως περίπλοκα μέσα στη βρετανική βασιλική οικογένεια. Το 1960, η βασίλισσα Ελισάβετ και ο πρίγκιπας Φίλιπ αποφάσισαν ότι οι άμεσοι απόγονοί τους θα φέρουν το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Το βασιλικό ζευγάρι πρόσθεσε το Μαουντμπάτεν (το επώνυμο του Φίλιππου) στο επίσημο επώνυμο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, Ουίνδσορ, το οποίο είχε υιοθετήσει ο βασιλιάς Γεώργιος Ε΄ το 1917.

Ωστόσο, με τον καιρό καθιερώθηκε το έθιμο τα παιδιά των επόμενων γενεών με βασιλικούς τίτλους να χρησιμοποιούν ως επώνυμο τον τίτλο του γονιού τους.

Με πληροφορίες από PEOPLE

