Κέιτ Μίντλετον: Η πιο πολυσυζητημένη γυναίκα των ημερών εμφανίστηκε για να δώσει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας

Ευδιάθετη και χαμογελαστή η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση, μετά το τσουνάμι θεωριών συνωμοσίας για την υγεία και το γάμο της, ώστε να καθησυχάσει το κοινό και να δείξει πως όλα είναι καλά.

Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου αυτόπτες μάρτυρες είδαν την Κέιτ Μίντλετον να ψωνίζει στο πλευρό του διαδόχου του θρόνου σε κατάστημα αγροτικών προϊόντων μόλις 1,5 χλμ από την εξοχική βασιλική κατοικία Adelaide Cottage, όπου μένει η οικογένεια των γαλαζοαίματων.

Το πρώτο βίντεο καθώς και η πρώτη φωτογραφία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Sun και τον αμερικανικό ιστότοπο TMZ βάζουν στο περιθώριο όλα τα σενάρια σχετικά με την υγεία της μέλλουσας βασίλισσας αλλά και για κρίση στο γάμο της με τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Η ειδική στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς ανάλυσε στη Daily Mail τα μηνύματα που ήθελε να περάσει στο κοινό η Κέιτ Μίντλετον με την «χαλαρή επίσκεψη για ψώνια στο παντοπωλείο της γειτονιάς της».

«Η Κέιτ με τη στάση του σώματός της έδειχνε πως είναι γεμάτη εμπιστοσύνη και χωρίς καμία αδυναμία - σε μια εμφάνιση που ήταν προμελετημένη για να καθησυχάσει τους θαυμαστές της και να κατευνάσει όλες τις τοξικές φήμες που κυκλοφορούν για εκείνη. Η Κέιτ προπορεύεται του Ουίλιαμ, με μεγάλα βήματα, ώστε να δείχνει πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να φανερώνει αδυναμία. Την ίδια στιγμή ο Ουίλιαμ κρατά το πρόσωπό του εν μέρει κρυμμένο κάτω από το καπέλο του και σκύβει το κεφάλι.

Η Κέιτ είναι φανερό από τη γλώσσα του σώματος πως θέλει να τη δουν. Πρόκειται για μια σπάνια στάση του σώματος από ένα υψηλόβαθμο μέλος της βασιλικής οικογένειας που βγαίνει έξω "ινκόγκνιτο" για να καθησυχάσει το κοινό. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό να βλέπεις την πιο περιζήτητη γυναίκα στον κόσμο και τον στόχο εικασιών και φημών στο διαδίκτυο ξαφνικά να εμφανίζεται και να δείχνει όχι μόνο υγιής, γεμάτη ενέργεια και απίστευτα ευτυχισμένη, αλλά, επίσης, χωρίς να κάνει την παραμικρή προσπάθεια να κρυφτεί καθώς βρίσκεται ανάμεσα σε κόσμο», εξηγεί η ειδική στη γλώσσα του σώματος.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας το μεσημέρι του Σαββάτου επισκέφθηκαν το κατάστημα Windsor Farm Shop, ένα κατάστημα με φρέσκα αγροτικά προϊόντα από τις βασιλικές φάρμες και από μικρούς παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή του Ουίνδσορ. Η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν ντυμένοι casual και κρατούσαν τσάντες με ψώνια. Τα τρία τους παιδιά δεν ήταν μαζί τους. Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο ανέφεραν πως νωρίτερα ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είχαν παρακολουθήσει τα παιδιά τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

Με την φωτογραφία και το βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας μπαίνει ένα τέλος στα δημοσιεύματα και στις θεωρίες συνωμοσίας για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον. Εκτός από τα βρετανικά ταμπλόιντ και διεθνή μέσα ενημέρωσης από τους New York Times μέχρι τη γαλλική Le Figaro αλλά και τον ισπανικό Τύπο ανέφεραν πως η μέλλουσα βασίλισσα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας ενώ ζητά διαζύγιο από τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Προς το παρόν το παλάτι του Κένσινγκτον δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση για τη νέα δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Βασιλικοί βιογράφοι, όπως ο Τομ Μπάουερ, δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική του παλατιού με τους «Ουαλούς». Υπενθυμίζεται πως το παλάτι του Κένσινγκτον (επίσημη κατοικία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας) με ανακοίνωση στις 29 Ιανουαρίου ενημέρωσε πως η Κέιτ Μίντλετον, μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα, θα αναρρώσει στο Adelaide Cottage και θα επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντα μετά το Πάσχα των Καθολικών, στις 31 Μαρτίου.

Όμως, ήδη, η πριγκίπισσα έχει πραγματοποιήσει τέσσερις δημόσιες εμφανίσεις, που, αν και δεν είναι στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων της, αποδεικνύουν την έλλειψη προηγούμενης συνεννόησης με τα βρετανικά ανάκτορα. Σχετικά δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρουν πως ο νέος προσωπικός γραμματέας της πριγκίπισσας, αντισυνταγματάρχης Τομ Γουάιτ σε συνεργασία με τον νέο γραμματέα του διαδόχου, Ίαν Πάτρικ, θα συμμετάσχουν σε ομάδα δημοσίων σχέσεων, που πρόκειται να εργαστεί σκληρά, ώστε να διαχειριστούν τις φήμες και τα σενάρια για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw