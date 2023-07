Καύσωνας: SOS για αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και θανάτων

Για αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών κάνει λόγο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός με αφορμή τον καύσωνα που πλήττει το βόρειο ημισφαίριο και ο οποίος αναμένεται να ενταθεί αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό ο καύσωνας είναι στις αρχικές του φάσεις και οι θερμοκρασίες που αναμένονται στη Βόρεια Αμερική, την Ασία, τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο θα υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, αναφέρεται πως θα είναι «για έναν παρατεταμένο αριθμό ημερών αυτή την εβδομάδα καθώς ο καύσωνας εντείνεται». Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες τα μεσάνυχτα μπορεί να κυμαίνονται πέραν των 35 βαθμών Κελσίου σε μερικές περιοχές αυτή την εβδομάδα.

Ο Τζον Νάιρν, ανώτερος σύμβουλος του παγκοσμίου μετεωρολογικού οργανισμού, δήλωσε αναφορικά με την ακραία ζέστη, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι «οι επαναλαμβανόμενες υψηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια της νύχτας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, επειδή το σώμα δεν μπορεί να ανακάμψει από τη συνεχή ζέστη. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των καρδιακών προσβολών και των θανάτων».

Από την πλευρά του, ο Πάνου Σααρίστο από τη διεθνή ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) είπε πως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι με χρόνια προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο.

Σύμφωνα με ειδικούς, περισσότεροι από 60.000 Ευρωπαίοι μπορεί να έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα πέρυσι, παρά την ύπαρξη ορισμένων από τα καλύτερα στον κόσμο συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Ο ΔΕΕΣ τηλεφωνεί στους ηλικιωμένους στην Ιταλία για να δει αν είναι καλά, διανέμει εμφιαλωμένο νερό στην Ελλάδα και δημιουργεί ξενώνες για ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στο ισπανικό νησί Λα Πάλμα, συμπλήρωσε ο Πάνου Σααρίστο.

Τις επόμενες ημέρες είναι πιθανόν να καταγραφούν νέα ρεκόρ ζέστης, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του ΟΗΕ. Να σημειωθεί πως το προηγούμενο ευρωπαϊκό υψηλό ήταν οι 48,8 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκαν στη Σικελία τον Αύγουστο του 2021 και το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν οι 56,7 βαθμοί Κελσίου στην Κοιλάδα του Θανάτου τον Ιούλιο του 1913, σύμφωνα με τον παγκόσμιο μετεωρολογικό οργανισμό.

«Ο μεσογειακός καύσωνας είναι μεγάλος αλλά όχι σαν αυτόν στη Βόρεια Αφρική», δήλωσε ο Τζον Νάιρν. Συμπλήρωσε πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη. Είμαστε στις αρχικές φάσεις αυτού του καύσωνα».

Απαντώντας σε ερώτηση αν ο τωρινός καύσωνας οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, ο Τζον Νάιρν χαρακτήρισε τα αργά μετακινούμενα «σταθμευμένα» καιρικά συστήματα ως κάτι ασυνήθιστο. Κλείνοντας τόνισε πως «δεν είναι τα συνηθισμένα καιρικά συστήματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να κάνουμε κλιματική επισκευή για να το αλλάξουμε».

Our #EFFIS🔥 Fire Danger Forecast for 18 July:



🟤Very Extreme Danger in:

➡Several areas of the Iberian Peninsula #Spain🇪🇸

➡️#Puglia, #Calabria, #Sicilia and #Sardegna in #Italy🇮🇹

➡️#Greece's Attica Peninsula and Eastern Peloponnese🇬🇷



More at👇https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/AJiFhV6ReJ