ΟΗΕ: Ο καύσωνας στη Μεσόγειο αναμένεται να ενταθεί – Πιθανά νέα ρεκόρ θερμοκρασιών

Το κύμα καύσωνα που επηρεάζει τη Μεσόγειο προβλέπεται να ενταθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του παγκοσμίου μετεωρολογικού οργανισμού, το κύμα καύσωνα θα ενταθεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Παράλληλα, το ίδιο κύμα καύσωνα είναι πιθανό να συνεχιστεί μέχρι τον Αύγουστο σε ορισμένα μέρη.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της υπηρεσίας του ΟΗΕ, έχουν ήδη σημειωθεί νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για συγκεκριμένους μετεωρολογικούς σταθμούς σε τμήματα του βόρειου ημισφαιρίου και ενδέχεται να σημειωθούν νέα εθνικά ρεκόρ.

Συγκεκριμένα ο παγκόσμιος μετεωρολογικός οργανισμός ανέφερε ότι «η ζέστη προβλέπεται να ενταθεί μέχρι τα μέσα της εβδομάδας (19 Ιουλίου) σε περιοχές της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είναι πιθανή μια περαιτέρω συνέχιση τον Αύγουστο».

Mediterranean countries continue to bake in an intense heatwave, and temperature records may be broken. Heed the warnings and advice from national meteorologists to stay safe. Map via @CopernicusECMWF #StateOfClimate



