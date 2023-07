Κατέρρευσε πολυκατοικία στη Βραζιλία - Τουλάχιστον 11 οι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

Πολυκατοικία κατέρρευσε στη Βραζιλία με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και 4 παιδιά, ηλικίας 5, 8, 12 και 16 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Παουλίστα, κοντά στο Ρεσίφε στη βορειοανατολική Βραζιλία. Το τριώροφο κτίριο ήταν πολύ κοντά με ένα μεγάλο συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με εικόνες που δημοσίευσαν τοπικά ΜΜΕ. Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν σήμερα οι αρχές.

Συγκεκριμένα, τα σωστικά συνεργεία έσκαβαν μέσα στα συντρίμμια αναζητώντας μια γυναίκα και δύο παιδιά, που αγνοούνται στην καταστροφή που σημειώθηκε χθες. Επίσης, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ηλικίας 5 έως 45 ετών, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της πολιτείας Περναμπούκο. Ωστόσο, μια 65χρονη και δύο έφηβες ανασύρθηκαν ζωντανές. Τα διαμερίσματα εκεί είχαν σφραγιστεί το 2010 λόγω κινδύνου κατάρρευσης του κτιρίου αλλά καταλήφθηκαν παράνομα, πρόσθεσε η Πολιτική Προστασία.

