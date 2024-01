Κατάληψη ελληνόκτητου τάνκερ: Βίντεο των ενόπλων να προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο πλοίο

Καρέ καρέ καταγράφεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την δημόσια τηλεόραση του Ιράν, η κατάληψη του ελληνικών συμφερόντων τάνκερ στον κόλπο του Ομάν.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, ένοπλοι προσγειώνονται με ελικόπτερα πάνω στο τάνκερ «St. Nicholas» με σημαία νήσων Μάρσαλ το πρωί της Πέμπτης και στη συνέχεια προχωρούν στην κατάληψή του. Τουλάχιστον έξι ένοπλοι άνδρες με μαύρες στολές και μάσκες στρατιωτικού τύπου φέρεται να ακινητοποίησαν το πλήρωμα μεταφέροντας το σε κάποιο ασφαλές λιμάνι, χαρακτηρίζοντας το τάνκερ «αμερικανικό».

Το ελληνόκτητο πλοίο είχε φορτώσει 145.000 τόνους αργού πετρελαίου στο λιμάνι της Βασόρα στο Ιράκ και κατευθυνόταν προς την Αλιαγά στη δυτική Τουρκία, ναυλωμένο από τουρκική εταιρεία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Empire Navigation. Την ευθύνη για την κατάληψη του ανέλαβε το πολεμικό ναυτικό του Ιράν και υπενθυμίζεται πως ανάμεσα στο πλήρωμα κρατείται και ένας 20χρονος Έλληνας δόκιμος πλοίαρχος.

Επικοινωνία δεν υπάρχει με κανένα από τα μέλη του πληρώματος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η μητέρα του 20χρονου Έλληνα δόκιμου ανέφερε ότι «Είμαι σε συνεχή ενημέρωση από την διαχειρίστρια εταιρία και τους εκπροσώπους της, τους οποίους εμπιστεύομαι απόλυτα και τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτό που κάνουν για το παιδί μου. Επίσης είμαι σε επικοινωνία με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Τεχεράνη κ. Κυριάκο Γαβριήλ καθώς και με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στυλιανίδη όπου με διαβεβαιώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις οδεύουν σε καλό δρόμο».

