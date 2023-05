Καταδικάστηκε για τη δολοφονία 7χρονου κοριτσιού μετά από 31χρόνια

Τριάντα ένα χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία της 7χρονης Νίκι Άλαν στη Βρετανία, ο δολοφόνος της, Ντέιβιντ Μπόιντ, κρίθηκε σήμερα ένοχος από δικαστήριο του Νιούκαστλ.

Για την ακρίβεια, ήταν 7 Οκτωβρίου του 1992, όταν ο 25χρονος τότε Ντέιβιντ Μπόιντ οδήγησε την Νίκι Άλαν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, τη χτύπησε με έναν τούβλο και τη μαχαίρωσε πολλές φορές μέχρι θανάτου.

Μέχρι σήμερα, ο Ντέιβιντ Μπόιντ τριγυρνούσε ελεύθερος, ενώ στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί λάθος άτομο για την δολοφονία του 7χρονου κοριτσιού.

Η βοήθεια της τεχνολογίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς προέκυψαν επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία, με δείγματα DNA, που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 56χρονος πλέον Ντέιβιντ Μπόιντ και γείτονας του παιδιού ήταν ο δολοφόνος της.

Μιλώντας στο Sky News έξω από το δικαστήριο, η αδελφή της Νίκι Άλαν είπε ότι η ετυμηγορία των ενόρκων ήταν «η καλύτερη στιγμή της ζωής της» προσθέτοντας ότι «χοροπηδούσε και ούρλιαζε μέσα στο δικαστήριο».

Η μητέρα της Νίκι, Σάρον Χέντερσον, η οποία έκανε αδιάκοπες εκστρατείες για να κρατήσει την ανεξιχνίαστη δολοφονία της κόρης στη δημοσιότητα τόσα χρόνια, επέκρινε την αστυνομία μετά την καταδίκη του Μπόιντ για την ολιγωρία των αρχών.

Speaking to Sky News, Nikki Allan's older sister, Stacey Allan, said hearing the jury's verdict was 'the best moment ever' adding she 'never thought she would have heard it'.



