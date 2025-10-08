«Καρντάσιαν του Τσεσάιρ»: Παιδόφιλος-influencer καταδικάστηκε για απάτη 230.000 ευρώ

Ο 26χρονος Τζακ Γουάτκιν, γνωστός στα social media ως «Καρντάσιαν του Τσεσάιρ», καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από μια υπόθεση που συνδυάζει απάτη, επίδειξη πλούτου και παιδική πορνογραφία. Ο νεαρός influencer, που παρουσιαζόταν ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο των πολυτελών ειδών, κατάφερε να αποσπάσει σχεδόν 230.000 ευρώ από φίλους, γνωστούς και τον ίδιο του τον πατέρα, με ένα ψεύτικο επενδυτικό σχέδιο που αφορούσε τσάντες Hermès.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, ο Γουάτκιν υποσχόταν υψηλές αποδόσεις μέσα από «εσωτερικές πηγές» στην Hermès, διαβεβαιώνοντας ότι είχε πρόσβαση σε σπάνια μοντέλα Birkin και Kelly. Οι επενδυτές του, πιστεύοντας στην εικόνα του «νεαρού εκατομμυριούχου με διασυνδέσεις», του εμπιστεύθηκαν συνολικά 225.374 ευρώ, ποσό που εκείνος δεν επένδυσε ποτέ.

Αντίθετα, χρησιμοποίησε τα χρήματα για να στηρίξει την εικόνα του «λαμπερού influencer»: δημοσιεύσεις με σούπερκαρ, σαμπάνιες, πτήσεις πρώτης θέσης και πολυτελείς διακοπές από το Ντουμπάι έως το Παρίσι. Στα μάτια των followers του, ο Γουάτκιν ήταν η προσωποποίηση της επιτυχίας. Όμως πίσω από τα φίλτρα και τις επιδείξεις πλούτου, έκρυβε ένα απεχθές μυστικό.

Ένα σκοτεινό μυστικό αποκαλύπτεται

Η πτώση του ήρθε όταν συνελήφθη για την απάτη. Κατά την έρευνα στο κινητό του, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πάνω από 600 εικόνες παιδικής κακοποίησης, σχεδόν 300 από αυτές της πιο φρικτής κατηγορίας Α. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν ήδη υπό έρευνα, ο Γουάτκιν συνέχιζε να κατεβάζει τέτοιο υλικό, δείχνοντας, όπως δήλωσε ο δικαστής, «ξεκάθαρη έλλειψη τύψεων». Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών για την απάτη, συν 18 μήνες για τα αδικήματα κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Ο αστυνομικός Γκάρεθ Γέιτς από το τμήμα οικονομικού εγκλήματος του Cheshire χαρακτήρισε την υπόθεση «διπλή προδοσία»: «Όχι μόνο εξαπάτησε ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν, αλλά και τους σόκαρε βαθιά όταν αποκαλύφθηκε η φρικτή αλήθεια για τη μυστική του ζωή».

Η υπόθεση του Γουάτκιν φέρνει ξανά στο φως το φαινόμενο των “social media con artists” — ανθρώπων που κατασκευάζουν μια ψεύτικη εικόνα επιτυχίας για να εξαπατήσουν τους γύρω τους. Με περισσότερους από 30.000 ακολούθους στο Instagram, ο νεαρός Βρετανός είχε καταφέρει να πείσει ότι ζούσε μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια. Κανείς όμως δεν γνώριζε ότι πίσω από αυτή τη βιτρίνα κρυβόταν ένα άτομο με εγκληματικές τάσεις και σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Βρετανία, ενώ αρκετοί από τους πρώην φίλους και συνεργάτες του ζητούν να αποδοθούν επιπλέον κατηγορίες για ψυχολογική βλάβη. Ορισμένοι δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης ότι «νιώθουν αηδία που εμπιστεύθηκαν έναν άνθρωπο σαν τον Τζακ Γουάτκιν».

