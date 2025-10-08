ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Καρντάσιαν του Τσεσάιρ»: Παιδόφιλος-influencer καταδικάστηκε για απάτη 230.000 ευρώ

Ο influencer που αυτοαποκαλούταν «Kardashian του Cheshire» καταδικάστηκε για απάτη ύψους 200.000 λιρών και κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Καρντάσιαν του Τσεσάιρ»: Παιδόφιλος-influencer καταδικάστηκε για απάτη 200.000 λιρών Facebook Twitter
φωτ.: PA
0

Ο 26χρονος Τζακ Γουάτκιν, γνωστός στα social media ως «Καρντάσιαν του Τσεσάιρ», καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από μια υπόθεση που συνδυάζει απάτη, επίδειξη πλούτου και παιδική πορνογραφία. Ο νεαρός influencer, που παρουσιαζόταν ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο των πολυτελών ειδών, κατάφερε να αποσπάσει σχεδόν 230.000 ευρώ από φίλους, γνωστούς και τον ίδιο του τον πατέρα, με ένα ψεύτικο επενδυτικό σχέδιο που αφορούσε τσάντες Hermès.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, ο Γουάτκιν υποσχόταν υψηλές αποδόσεις μέσα από «εσωτερικές πηγές» στην Hermès, διαβεβαιώνοντας ότι είχε πρόσβαση σε σπάνια μοντέλα Birkin και Kelly. Οι επενδυτές του, πιστεύοντας στην εικόνα του «νεαρού εκατομμυριούχου με διασυνδέσεις», του εμπιστεύθηκαν συνολικά 225.374 ευρώ, ποσό που εκείνος δεν επένδυσε ποτέ.

Αντίθετα, χρησιμοποίησε τα χρήματα για να στηρίξει την εικόνα του «λαμπερού influencer»: δημοσιεύσεις με σούπερκαρ, σαμπάνιες, πτήσεις πρώτης θέσης και πολυτελείς διακοπές από το Ντουμπάι έως το Παρίσι. Στα μάτια των followers του, ο Γουάτκιν ήταν η προσωποποίηση της επιτυχίας. Όμως πίσω από τα φίλτρα και τις επιδείξεις πλούτου, έκρυβε ένα απεχθές μυστικό.

Ένα σκοτεινό μυστικό αποκαλύπτεται

Η πτώση του ήρθε όταν συνελήφθη για την απάτη. Κατά την έρευνα στο κινητό του, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν πάνω από 600 εικόνες παιδικής κακοποίησης, σχεδόν 300 από αυτές της πιο φρικτής κατηγορίας Α. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα μπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν ήδη υπό έρευνα, ο Γουάτκιν συνέχιζε να κατεβάζει τέτοιο υλικό, δείχνοντας, όπως δήλωσε ο δικαστής, «ξεκάθαρη έλλειψη τύψεων». Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και έξι μηνών για την απάτη, συν 18 μήνες για τα αδικήματα κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Ο αστυνομικός Γκάρεθ Γέιτς από το τμήμα οικονομικού εγκλήματος του Cheshire χαρακτήρισε την υπόθεση «διπλή προδοσία»: «Όχι μόνο εξαπάτησε ανθρώπους που τον εμπιστεύτηκαν, αλλά και τους σόκαρε βαθιά όταν αποκαλύφθηκε η φρικτή αλήθεια για τη μυστική του ζωή».

Η υπόθεση του Γουάτκιν φέρνει ξανά στο φως το φαινόμενο των “social media con artists” — ανθρώπων που κατασκευάζουν μια ψεύτικη εικόνα επιτυχίας για να εξαπατήσουν τους γύρω τους. Με περισσότερους από 30.000 ακολούθους στο Instagram, ο νεαρός Βρετανός είχε καταφέρει να πείσει ότι ζούσε μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια. Κανείς όμως δεν γνώριζε ότι πίσω από αυτή τη βιτρίνα κρυβόταν ένα άτομο με εγκληματικές τάσεις και σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Βρετανία, ενώ αρκετοί από τους πρώην φίλους και συνεργάτες του ζητούν να αποδοθούν επιπλέον κατηγορίες για ψυχολογική βλάβη. Ορισμένοι δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης ότι «νιώθουν αηδία που εμπιστεύθηκαν έναν άνθρωπο σαν τον Τζακ Γουάτκιν».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

YouTuber κατά των μεταναστών που φώναζε για την ασφάλεια των παιδιών είναι καταδικασμένος παιδόφιλος

Διεθνή / Βρετανία: YouTuber κατά των μεταναστών που φώναζε για την ασφάλεια των παιδιών είναι καταδικασμένος παιδόφιλος

Ο Άντονι Στάιλς, διαδηλωτής κατά των μεταναστών και YouTuber, αποκαλύφθηκε ως καταδικασμένος παιδόφιλος με ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Η 17χρονη κόρη της δημάρχου Ιρίς Στάλτσερ βασική ύποπτη της δολοφονίας

Διεθνή / Επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία: Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος - Η 17χρονη κόρη της βασική ύποπτη

Η Γερμανίδα δήμαρχος Ιρίς Στάλτσερ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με 13 μαχαιριές στο σπίτι της - Η 17χρονη κόρη της είναι βασική ύποπτη, ενώ οι αρχές εξετάζουν οικογενειακά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
LIFO NEWSROOM
Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Διεθνή / Νέες συνομιλίες για τη Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Ο ρόλος του Κατάρ, οι όροι της Χαμάς και το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ που μπορεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Νετανιάχου και Τραμπ: Η σκληρή διαπραγμάτευση για το σχέδιο ειρήνης στη Γάζα

Διεθνή / Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου στην υπογραφή ειρήνης στη Γάζα

Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από τον Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί ένα σχέδιο ειρήνης που προβλέπει παλαιστινιακό κράτος, αμνηστία για τη Χαμάς και διεθνή εποπτεία
LIFO NEWSROOM
Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Διεθνή / Η ΕΕ περιορίζει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών λόγω δολιοφθορών

Η ΕΕ αποφάσισε να περιορίσει τις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών μετά από αύξηση περιστατικών κατασκοπείας και δολιοφθοράς. Το μέτρο, που προωθήθηκε από την Τσεχία, αποτελεί μέρος νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας
LIFO NEWSROOM
ΙΡΑΝ ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Διεθνή / Κίνα – Ιράν: Το μυστικό σύστημα πληρωμών που παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Η Κίνα φέρεται να έχει δημιουργήσει ένα μυστικό χρηματοδοτικό δίκτυο που επιτρέπει στο Πεκίνο να πληρώνει το Ιράν για πετρέλαιο, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές κυρώσεις - Το σύστημα «πετρέλαιο αντί για υποδομές» ενισχύει τους δεσμούς Πεκίνου–Τεχεράνης και προκαλεί ανησυχία στη Δύση
THE LIFO TEAM
Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Διεθνή / Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας μιμούνται Τραμπ και Φάρατζ για να κερδίσουν ψηφοφόρους

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας σκληραίνουν τη στάση τους σε μετανάστευση και Net Zero, μιμούμενοι την πολιτική Τραμπ και Φάρατζ, με στόχο να ανακτήσουν ψηφοφόρους και να επικεντρωθούν στην οικονομία και την εσωτερική πολιτική
LIFO NEWSROOM
Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Διεθνή / Σκιώδης στόλος: Ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να μολύνουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες παρά τις κυρώσεις

Παρά τις κυρώσεις, τα ρωσικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διαρρέουν πετρέλαιο στα ευρωπαϊκά ύδατα, υπογραμμίζοντας την αδυναμία των δυτικών κυβερνήσεων να περιορίσουν τον επικίνδυνο «σκιά στόλο» της Μόσχας και τους κινδύνους για το περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
ΕΡΙΚ ΑΝΤΑΜΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Διεθνή / Έρικ Άνταμς: Μυστήριο και αντιδράσεις για το ταξίδι του δημάρχου Νέας Υόρκης στην Αλβανία

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ταξιδεύει στην Αλβανία στις τελευταίες εβδομάδες της δημαρχίας του, προκαλώντας συζητήσεις για την εστίασή του στην κληρονομιά της πόλης έναντι των προσωπικών ταξιδιωτικών ενδιαφερόντων
LIFO NEWSROOM
Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Διεθνή / Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την οικονομική ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Διεθνή / Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης του 1807 για να αναπτύξει στρατεύματα σε αμερικανικές πόλεις, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση με δημοκρατικά καθοδηγούμενες πολιτείες που αντιδρούν στη στρατιωτικοποίηση του εσωτερικού των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 