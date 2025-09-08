Βρετανία: YouTuber κατά των μεταναστών που φώναζε για την ασφάλεια των παιδιών είναι καταδικασμένος παιδόφιλος

Ένας διαδηλωτής κατά της μετανάστευσης, που είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του σε πρόσφατες διαδηλώσεις καλώντας για την «προστασία των γυναικών και των παιδιών», αποκαλύφθηκε ότι είναι καταδικασμένος παιδόφιλος.

Ο 59χρονος Άντονι Στάιλς είχε μοιραστεί βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, AJ Audits, όπου εμφανιζόταν έξω από ξενοδοχεία ασύλου στο Λονδίνο και το Έπινγκ, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συνδρομητές. Στα βίντεό του συνεντευξιαζόταν με άλλους διαδηλωτές που περιέγραφαν τους μετανάστες ως σεξουαλικούς αρπακτικούς που κάνουν τα τοπικά παιδιά να αισθάνονται ανασφαλή, συνδέοντάς τους με συμμορίες grooming.

Όμως, αποκαλύφθηκε ότι ο Στάιλς έχει εκτίσει πάνω από τέσσερα χρόνια φυλάκισης, αφού το 2017 καταδικάστηκε για ασελγή επίθεση σε κορίτσι κάτω των 14 ετών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Απολύθηκε η εισαγγελέας που είχε αναλάβει τις υπόθεσεις των Diddy και Έπσταϊν

Επίσης, είχε παραδεχτεί σεξουαλική κακοποίηση 17χρονης και κατοχή εκατοντάδων ακατάλληλων εικόνων παιδιών πέντε χρόνια νωρίτερα, λαμβάνοντας ποινή τριών ετών με κοινωφελή εργασία.

Ο Στάιλς έχει καταχωρηθεί οριστικά στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών και του έχει επιβληθεί αόριστη εντολή πρόληψης σεξουαλικής βλάβης.

Η πιο σοβαρή παράβαση έγινε το 1993 στο Μπλακπουλ, όταν κακοποίησε σεξουαλικά ένα κορίτσι ενώ καθόταν στην αγκαλιά του μετά το σχολείο. Η καταδίκη ήρθε πάνω από 20 χρόνια μετά, με το θύμα να δηλώνει ότι υπέστη σοβαρό ψυχολογικό τραύμα.

Οι αποκαλύψεις έγιναν από την ομάδα Stand Up To Racism, που βρήκε το όνομά του σε ψεύτικη διαπίστευση Τύπου που είχε δημιουργήσει το καλοκαίρι. Τις τελευταίες μέρες, έχει αποκλειστεί από διάφορες ιδιωτικές ομάδες και έχει απομονωθεί από το κίνημα διαμαρτυρίας κατά των μεταναστών.

Με πληροφορίες από Independent