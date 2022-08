Καρέ-καρέ η στιγμή της βύθισης σούπερ γιοτ ανοιχτά της Ιταλίας

Σούπερ γιοτ μήκους περίπου 40 μέτρων βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Ιταλίας το Σάββατο και οι τοπικές Αρχές διέσωσαν τους εννέα επιβαίνοντες.

Ο ιταλικός τύπος ενημερώνει πως ο 39,4 μέτρων «My Saga» βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της μαρίνας Κατανσάρο.

Βίντεο από τη στιγμή δείχνουν το πελώριο γιοτ να έχει πάρει κλίση στα δεξιά και να χάνεται σιγά σιγά μέσα στη θάλασσα.

Το Sky News σημείωσε πως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο κατέστησαν αδύνατο να στηθεί επιχείρηση για την αγκυροβόληση του σκάφους σε κάποιο λιμάνι.

The Italian Coastguard rescued nine people from a sinking superyacht off the coast of Catanzaro Marina, in southern Italy.



