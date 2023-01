Κάνιε Γουέστ: Υπό έρευνα για επίθεση- Σε γυναίκα που τον βιντεοσκοπούσε

Έρευνα εναντίον του Κάνιε Γουέστ για επίθεση διενεργεί η αστυνομία.

Ο σερίφης του Ventura County δήλωσε στο E Online ότι ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται υπό έρευνα μετά την αντιπαράθεση που είχε με μία γυναίκα στο Λος Άντζελες στις 27 Ιανουαρίου.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο με τον καβγά της γυναίκας με τον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος αφού είδε την γυναίκα να τον βιντεοσκοπεί της άρπαξε το κινητό από τα χέρια και το έριξε κάτω.

Το βίντεο δείχνει τον ράπερ να στέκεται στη μέση του δρόμου και να γέρνει προς το παράθυρο του αυτοκινήτου στο οποίο βρίσκεται η γυναίκα.

Εκείνη φέρεται να τον απαθανάτιζε με το κινητό της, όταν εκείνος της ζήτησε να σταματήσει.

Στην απάντησή της «Μα, είσαι διάσημος» εκείνος φέρεται να της αρπάζει το κινητό από τα χέρια και να το πετάει στον δρόμο.

Ο Κάνιε Γουέστ στη συνέχεια έφυγε, πριν φτάσει η αστυνομία στο σημείο.

Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη πρόσθεσε ότι έχει κατατεθεί αναφορά για το περιστατικό, γεγονός, που σημαίνει ότι θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση.

Η ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να υπέστη την επίθεση από τον Κάνιε Γουέστ δεν έχει γίνει γνωστή.

Από την πλευρά του Γουέστ δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο.

Ye grabs fan’s phone and throws it in the street after he tells them to stop “running up” on him. Fan seemingly doesn’t understand what that means as she responds, “I wasn’t running” 🫢

🎥: Backgrid pic.twitter.com/dnifGsVdB1