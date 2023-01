Ο Κάνιε Γουέστ εν εξάλλω: Άρπαξε και πέταξε το κινητό γυναίκας που τον βιντεοσκοπούσε

Υπό έρευνα φαίνεται να βρίσκεται ο Κάνιε Γουέστ αφού φέρεται να άρπαξε το τηλέφωνο μιας γυναίκας από το χέρι της και να το πέταξε όταν εκείνη αρνήθηκε να σταματήσει να τον βιντεοσκοπεί.

Όπως μεταδίδει το Page Six, σύμφωνα με ένα viral βίντεο, ο ράπερ έβγαινε από τον αγώνα μπάσκετ της κόρης του Νορθ όταν παρατήρησε ότι τον ακολουθούσαν παπαράτσι.

«Δεν χρειαζόταν να μου ορμήσεις έτσι» είπε στη γυναίκα, η οποία τον τραβούσε με το κινητό, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι παπαράτσι ή θαυμάστρια.

«Αν σου πω να σταματήσεις, σταμάτα με τις κάμερες σου», πρόσθεσε ο Κάνιε Γουέστ.

Όταν η γυναίκα προσπάθησε να υποστηρίξει ότι μπορούσε να τον βιντεοσκοπήσει επειδή ήταν «διάσημος», ο Κάνιε άρπαξε το τηλέφωνό της και να το πέταξε μακριά.

Ye grabs fan’s phone and throws it in the street after he tells them to stop “running up” on him. Fan seemingly doesn’t understand what that means as she responds, “I wasn’t running” 🫢

🎥: Backgrid pic.twitter.com/dnifGsVdB1