Κάνιε Γουέστ: Φέρεται να πλήρωσε τη Σενσόρι $250.000 για να βάλει εσώρουχα που τρώγονται

Αντιδράσεις προκάλεσε, για άλλη μια φορά, η πρόσφατη εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι με εσώρουχα που τρώγονται, στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ.

Μετά από μια έξοδο για φαγητό, η Μπιάνσκα Σενσόρι με τον Κάνιε Γουέστ έκανε μια στάση στο Μπρούκλιν και τράβηξε τα βλέμματα με εσώρουχα που φορούσε και φαινόταν να είναι φτιαγμένα από βρώσιμα γλυκά. Ολοκλήρωσε το σχεδόν αόρατο σύνολο με μεταλλικές ασημένιες γόβες και είχε μακριά σκούρα μαλλιά με αφέλειες, θυμίζοντας για άλλη μια φορά την Κιμ Καρντάσιαν.

Όσοι την είδαν, ήταν εμφανώς έκπληκτοι καθώς «περπατούσε με αυτοπεποίθηση στους δρόμους». Ωστόσο, φαίνεται πως δεν ήταν μια «απλή, προκλητική εμφάνιση» καθώς σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε με την U.S. Sun, ο Κάνιε Γουέστ είχε την ιδέα για τα εσώρουχα που τρώγονται αλλά η Μπιάνκα Σενσόρι αρνήθηκε «εντελώς», εκτός αν εκείνος συμφωνούσε να πληρώσει ένα ποσό. Έτσι, ο Κάνιε Γουέστ φέρεται να πλήρωσε την Μπιάνκα Σενσόρι για να φορέσει αυτά τα εσώρουχα.

Bianca Censori transformed the streets of Brooklyn into a sugary spectacle this weekend, rocking literal candy lingerie.



